Bursa Büyükşehir Belediyesi, farklı branşlarda toplam 200 itfaiye eri alımı yapacak. Başvurular 11-19 Aralık 2025 tarihleri arasında şahsen yapılacak. Yazılı sınav 3 Ocak 2026, uygulamalı sınav ise 12 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde görevlendirilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi 200 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. Adaylar, Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla değerlendirilecek.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Toplam 200 kadro için farklı branşlarda başvuru alınacak. Buna göre; 72 kişi - İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, sivil savunma ve itfaiyecilik bölümleri mezunu, 70 kişi - Herhangi bir ön lisans programı mezunu, 30 kişi - Lisans mezunu, 4 kişi - Kimya mühendisliği mezunu, 7 kişi - Elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği mezunu, 4 kişi - Mimarlık mezunu, 4 kişi - İnşaat mühendisliği mezunu, 4 kişi - Makine mühendisliği mezunu, 5 kişi - Elektrik, inşaat veya makine teknikerliği ön lisans mezunu olacak.

Adaylardan en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesi istenecek. Tüm pozisyonlar için KPSS'den en az 60 puan şartı bulunuyor.

Başvuracak adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması, 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Ayrıca erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boy şartı aranacak; boy-kilo oranı da (+/- 10 kg) sınırını geçemeyecek.

Adaylar başvurularını 11 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası (Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. No:1, D Blok, Zemin Kat) adresine şahsen yapacak.

Posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Yazılı sınav 3 Ocak 2026, saat 14.00'te Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF, Görükle Kampüsü'nde, uygulamalı sınav ise 12 Ocak - 6 Şubat 2026 tarihleri arasında Vakıf Bera Kent Parkı ve Spor Tesisleri (Yıldırım/Bursa) adresinde yapılacak.

Sonuçlar, KPSS puanı ile ortalaması alınarak belirlenecek ve Belediyenin resmi web sitesi https://www.bursa.bel.tr adresinden duyurulacak.

Söz konusu başvurular belgeleri için tıklayabilirsiniz