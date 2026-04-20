İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 24 ilde düzenlenen operasyonlarda DEAŞ bağlantılı 90 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinasyonunda geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

İl jandarma komutanlıklarınca 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne üye olduğu, örgütle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu ve sözde yardım kuruluşları aracılığıyla finans sağladığı belirlenen şüpheliler hedef alındı. Ayrıca sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı tespit edilen kişilerin de operasyon kapsamında yakalandığı bildirildi.

Operasyonlar sonucunda toplam 90 şüpheli gözaltına alındı. Açıklamada, DEAŞ terör örgütünün faaliyetleri ve finans yapılanmalarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan jandarma personeli ile süreci yürüten Cumhuriyet başsavcılıklarına teşekkür etti.