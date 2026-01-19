General Atomics Aeronautical Systems, Kaliforniya'da MQ-20 Avenger jetini hükümet referansı otonomi yazılımıyla donatarak başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu, otonominin karmaşık görevleri insan müdahalesi olmadan yönetebilme yeteneğini gösteriyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) - General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), gelişmiş otonomi geliştirmedeki en son gösteriminde, en son hükümet referans otonomi yazılımı ile donatılmış MQ-20 Avenger® jetini kullanarak başarılı bir görev otonomisi uçuşu gerçekleştirdi.

Test, MQ-20 ile araçtaki bir insan pilot tarafından uçurulan saldırgan bir uçak arasındaki canlı bir çatışmayı içeriyordu; bu da otonom sistemlerin ileri olgunluğunu, görev unsurlarının sorunsuz entrasyonunu ve otonominin bağımsız kararlar almak ve karmaşık görevleri yerine getirmek için araç içi sensörlerden yararlanma yeteneğini vurguladı.

GA-ASI'nin Avenger jeti, hem GA-ASI'nin amaca özel üretilmiş XQ-67A ve YFQ-42A uçaklarının gelişinden önce hem de o zamandan beri, beş yıldan fazla bir süredir CCA (İşbirlikçi Savaş Uçağı) için bir vekil olarak hizmet vermiştir. Son Avenger demosu, HMI'da (İnsan-Makine Arayüzü) planlama ile başladı ve ardından görev profilinin MQ-20'ye yüklenmesiyle devam etti. Havalandıktan sonra ekip, görev otonomisi ve uçuş otonomisi sistemleri arasında olumlu bir geçiş olduğunu doğruladı ve sistemlerin görev gereksinimlerine dinamik olarak uyum sağlama yeteneğini gösterdi. MQ-20, operatör tarafından atanan KOZ (Girilmez Bölgeler) ve KIZ (İçinde Kalınacak Bölgeler) kurallarına bağlılık gösterdi ve tüm görev aşamalarında bunlardan kaçındı. Diğer bir deyişle, uçak tam olarak olması gereken yerde uçtu ve olmaması gereken alanlardan uzak durdu.

Gösterinin en önemli noktalarından biri, MQ-20'nin uçuştaki canlı bir hedef uçağı pasif olarak menzillemek için Anduril'den canlı bir IRST (Kızılötesi Arama ve Takip) sensörü kullanmasıydı. Otonomi sistemi bu sensör verilerini kullanarak bağımsız bir iz oluşturdu, bir önleme çözümü hesapladı ve canlı bir hedefe silah ateşlemesini simüle etti. Bu durum, otonominin insan müdahalesi olmadan araç içi sensörleri ve kendi mantığını kullanarak bir hedefe yaklaşma yeteneğini sergiledi. Simüle edilen atış, gerçek olsaydı hedefi yok edecekti.

Ek görev unsurları arasında, MQ-20'nin standart bir aletli beklemeye (gerçek insan pilotların gerçek görevlerde sıklıkla yaptığı gibi uçağın durakladığı ve yörüngede döndüğü) önceden belirlenmiş bir rotada uçması ve belirlenen girilmez bölgelerden başarıyla kaçınırken HSA (Rota, Hız ve İrtifa) aracılığıyla komuta edilen rotaları uygulaması yer alıyordu.

Bu gösteri, GA-ASI'nin İnsan-Makine Takımını ilerletme taahhüdünü pekiştiriyor ve otonom sistemlerin savaşçı için karmaşık görev profillerini yürütmek üzere sensör verilerini ve araç içi karar vermeyi kullanmadaki artan karmaşıklığını vurguluyor. Ayrıca, GA-ASI'nin Amerika'nın savaşçıları için yeni yeteneklerin yatırımı ve deneyimlenmesi konusundaki süregelen taahhüdünü de vurguluyor.

2023 yılında GA-ASI, katmanlı üretim geliştirme çabalarını desteklemek ve GA-ASI ürünleri için tam dijital bir üretim süreci uygulamak üzere Divergent Technologies, Inc. ile bir ortaklık duyurdu. 2024 yılında GA-ASI, yine Anduril tarafından üretilen Altius 600 gezici mühimmatını entegre etmek ve fırlatmak için ABD Hava Kuvvetleri Özel Operasyonlar Komutanlığı ile iş birliği yaptı ve GA-ASI'nin devrim niteliğindeki yeni Mojave STOL (Kısa Kalkış ve İniş) uçağıyla canlı ateş gösterisi için o şirketin DAP-6 silah podlarını entegre etmek üzere Dillion Aero ile ortaklık kurdu. 2025 yılında GA-ASI, şirketin Hivemind görev otonomi yazılımını kullanarak Avenger üzerinde iki uçuş gösterisi için Shield AI ile ortaklık kurdu.

