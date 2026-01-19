Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine'de Suriye'deki son gelişmeler, Gazze süreci, terörle mücadele ve ekonomideki son durum ele alınacak. Kabine toplantısı bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündem maddesini Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturacak.

Toplantıda, Suriye ordusunun sürdürdüğü operasyonlar, sahadan gelen son bilgiler ışığında değerlendirilmesi bekleniyor.

Diplomatik temasların seyri masaya yatırılırken, terör örgütü YPG'nin entegrasyon süreci ile 10 Mart Mutabakatı'nın sahaya yansımaları da ele alınacak.

Saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak Kabine'nin bir diğer önemli gündem başlığı ise Gazze olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği 'Gazze mektubu' toplantıda değerlendirilecek. Gazze'nin yeniden inşası, güvenliğinin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinde Türkiye'nin üstlenebileceği rol görüşülecek.

Yeni aşamaya geçen Gazze Barış Planı kapsamında atılacak adımlar da kabine üyeleriyle istişare edilecek.

Toplantıda ayrıca 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların geldiği aşama ele alınacak. Ekonomideki son gelişmeler, enflasyonla mücadele kapsamında atılan ve atılması planlanan adımlar da Kabine gündeminde yer alacak.