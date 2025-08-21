Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çok farklı ve yeni sosyal donatılarla zenginleştiren, yeşil dokusuyla şehre nefes aldıracak İzmit eski fuar alanındaki kalp şeklindeki gölün temizliği tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Toplam 20 bin ton çamur çıkarılan göl, berrak ve tertemiz bir görüntüye kavuştu.

ALAN ÇOK ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin büyük bir dönüşüme imza attığı İzmit Millet Bahçesi’nde (Eski fuar alanı) çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Toplam 270 dönüm alan üzerinde gerçekleşen çalışmalarda zemin iyileştirme işlemleri, atık su, yağmursuyu ve elektrik gibi altyapı hatları yenilendi. Yaklaşık 6 bin 500 m2’lik alanda 415 m2 kafeterya, 675 m2 kütüphane, 105 m2 dijital kütüphane, 92 m2 çalışma salonu ve bin 217 m2 çok amaçlı salonlarla sosyal donatı alanları zenginleştirildi. Yeşil dokusu korunup, zenginleştiren alan fuaye, sergi salonları ve kültür sanat merkezleri, sentetik reçineli yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, basketbol sahaları, fitness alanları, kent mobilyaları ve mini meydanlarıyla her kesime hitap edecek.

YÜKSEK KAPASİTELİ TEMİZLİK OPERASYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi’nde (Eski Fuar Alanı) bulunan göle de özel önem gösterdi. Kalp şeklinde İzmit’in adeta simgelerinden biri olan göl amfibi araçlarla temizlendi. Gölden yüzde 8 katı madde içeriğine sahip 20 bin ton çamur çıkarıldı. Bu miktar yaklaşık 140 bin ton sulu çamura denk geliyor. Kısa sürede tamamlanan temizlik sayesinde göl hem berrak bir görünüme kavuştu hem de artan biyoçeşitliliği ile yeniden canlılık kazandı.