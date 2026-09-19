HUAWEI CONNECT 2026 etkinliğinde Huawei, 'Sınırsız İşbirliğiyle Daha Akıllı Bir Geleceği Kucaklamak' başlıklı akıllı işbirliği oturumu sırasında çığır açan, sürükleyici bir telepresence sistemini tanıttı.' Şirket ayrıca, yapay zeka destekli toplantı süreçlerindeki en son gelişmelerini ve en iyi uygulamalarını sergiledi.

PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yeni sistem, sürükleyici toplantı deneyimlerine ve açık bir ekosisteme odaklanarak verimliliği yepyeni boyutlara taşıyor.

SÜRÜKLEYİCİ TELEPRESENCE: DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR KONFERANS DENEYİMİ

Sürükleyici telepresence sistemi, görsel ve işitsel deneyimlerden görüntü gösterimine kadar her yönüyle gelişme kaydetmiştir. Akıllı entegrasyon, kullanışlı etkileşim ve sağlam güvenlik sunarak uzaktan işbirliğini kökten dönüştürür.

Sürükleyici deneyim: Sürükleyici telepresence çözümümüz, görsel-işitsel deneyimi tamamen yeni bir düzeye taşıyor. Yeni HUAWEI CloudLink Camera 610 AI panoramik füzyon kamera, dijital panoramik görüntüleri herhangi bir bozulma veya gözle görülür bir birleşme izi olmadan kusursuz bir şekilde birleştirir. Çok modlu bir optik akış birleştirme algoritması kullanarak, katılımcıların 1:1 ölçekte gerçeğe yakın görüntülerini sunar. Çok yönlü bağımsız stereo ses alım sistemi, yapay zeka tabanlı hassas gürültü ayırma özelliğini desteklerken, çok kanallı stereo hoparlör sistemi, sanki konuştuğunuz kişi sizinle aynı odadaymış gibi yüksek kaliteli ses çalma ve ses yerelleştirme özelliğini sağlar. Görüntü kalitesi açısından, IdeaPresence ürününün esnek birleştirilebilir ekranları, 1,07 milyar renk ile canlı ve ayrıntılı görüntüler sunar; ayrıca modüler tasarımı, çeşitli mekanlara esnek bir şekilde uyum sağlamaya olanak tanır. Bu teknolojilerin bir araya getirilmesi, uzaktaki katılımcılar için gerçek anlamda sürükleyici bir iletişim deneyimi yaratmaktadır.

Akıllı entegrasyon: Bu sürükleyici telepresence sistemi, ayakta ve oturma modları arasında otomatik geçiş ve akıllı konferans alanı yönetimi gibi işlevleri bir araya getirerek konferansların daha verimli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Kolay etkileşim: Sistem, kullanıcının rahatlığı için önceki nesil ürünlerle sorunsuz bir şekilde entegre olmaktadır. HDMI ve IdeaShare projeksiyonu arasında esnek bir şekilde geçiş yaparak, tek tıklamayla zahmetsiz paylaşım imkânı sunar. Dokunmaya duyarlı mikrofon ve motorlu masaüstü ekran gibi sezgisel özellikler, tüm katılımcıların sistemi hemen kullanmaya başlamasını kolaylaştırır.

Kapsamlı güvenlik: Ses ve video filigranları, kapsamlı kayıt imkanı sunarak herhangi bir veri sızıntısının kesin olarak tespit edilmesini ve hızlı bir şekilde izlenmesini kolaylaştırır.

Açık Yetenekler: OpenHarmony için Güçlü Endüstri Uygulamaları Geliştirmek Üzere İşbirliği Yapmak

Ekosistem oluşturma açısından Huawei Intelligent Collaboration, yapay zeka motoru, medya işleme, beyaz tahta motoru ile ses ve video verilerini kapsayan kullanıcı arayüzü kontrol SDK'sı, hizmet SDK'sı ve donanım hızlandırma SDK'sı dahil olmak üzere platform yeteneklerini genişletmeye devam ediyor. Bu, iş ortakları için hızlı entegrasyon ve geliştirme sürecini kolaylaştırır.

Dijital toplantılar için Nanjing Southern Telecom Company, toplantı SDK'sını temel alarak toplantı sistemini ofis OA sistemine entegre ederek mobil ofis imkanını sağlıyor. Bulut toplantı senaryolarında, IdeaHub + Mago yazılım-donanım sinerjisi kullanılarak Çin anakarası dışında özel bir toplantı sistemi kurulmakta olup, bu sistem çoklu bulut toplantı işlevlerini, akıllı gürültü azaltma özelliğini ve akustik bölme sistemini desteklemektedir. Akıllı eğitim için, OpenHarmony, açık beyaz tahta ve projeksiyon SDK'larından yararlanarak ULearning ve Chaoxing gibi iş ortaklarıyla işbirliği yaptık ve OpenHarmony ile desteklenen akıllı sınıflar oluşturduk. Sınıflar, basitleştirilmiş projeksiyon, akıllı beyaz tahtalar, sınıf içi kısa sınavlar, uzaktan dersler ve gerçek zamanlı tartışmalara olanak sağlar.

Gelecekte, yapay zekanın iş ve işbirliği senaryolarına girmesiyle birlikte Huawei, deneyim geliştirmeden hizmet entegrasyonuna geçiş yaparak yapay zekayı somut ve sürdürülebilir bir verimliliğe dönüştürecektir. Huawei Intelligent Collaboration, küresel müşteriler ve iş ortaklarıyla işbirliği yaparak yeni başarı öyküleri yazmaya kendini adamıştır. Birlikte, akıllı işbirliğinin potansiyelini ortaya çıkararak daha fazla değer yaratalım.