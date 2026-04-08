Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında, şehrin tanınmış fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut'un çeyrek asırlık sanat yolculuğundan süzülen kareler OSM'de sanatseverlerle buluştu. Doğadan insana, şehir yaşamından zamana uzanan seçki, 19 Nisan'a kadar ziyaretlere açık olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Nisan Kültür Sanat Etkinlikleri, şehrin tanınmış fotoğraf sanatçısı İhsan Korkut'un 25 yıllık birikimini yansıtan özel bir sergiyle devam etti.

Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) 'Işığın Peşinde 25 Yıl' adıyla düzenlenen sergide, sanatçının uzun yıllara yayılan fotoğrafçılık kariyerinden seçilen en özel kareler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ve birçok sanatsever ilgi gösterdi. Usta sanatçıyı ailesi de yalnız bırakmayarak heyecanına ortak oldu.

25 YILLIK BİRİKİM TEK SERGİDE

İhsan Korkut'un Türkiye'nin dört bir yanından, farklı coğrafyalardan, doğa, insan ve şehir yaşamının en etkileyici ve unutulmaz anlarını sığdırdığı fotoğraflar, sanatseverlerin büyük beğenisini topladı. Sanatçının objektifine yansıyan anlar hem estetik hem de belgesel değeriyle dikkat çekti.

Açılışta söz alan Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Alpay Şirin, 'İhsan Korkut çok değerli bir fotoğrafçı, bizim için önemi büyük bir değer. 25 yıl boyunca kadrajına sığdırdı birçok güzel anı burada sergilemekten büyük onur duyuyoruz. Bu değerli sergiye katılım sağlayan herkese çok teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.

19 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olan sergi, fotoğraf sanatına ilgi duyan herkesi Ofis Sanat Merkezi'nde ağırlayacak.