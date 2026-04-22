İstanbul’un ve Türkiye’nin en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden Forum İstanbul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bu yıl sahne sanatlarıyla zenginleşen, ritmi ve enerjisi yüksek özel bir programla kutluyor. Gün boyu sürecek etkinliklerde müzik, tiyatro ve performans sanatları bir araya gelirken, çocuklar için unutulmaz bir bayram atmosferi kuruluyor.

Sahne sanatlarıyla dolu bir 23 Nisan

23 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te bando açılışı ile başlayacak program, 14.30’da gerçekleşecek bayrak dağıtımıyla bayram neşesini tüm alana yayacak. Günün devamında saat 15.00’te jonglör gösterisiyle eğlence yükselirken, 16.00’da illüzyonist performansı izleyicileri şaşırtıcı bir dünyaya davet edecek. Saat 17.00’de sahne alacak padomim performansı, anlatımı ve görselliğiyle programa farklı bir renk katacak.

Çocukların sevgilisi Çizmeli Kedi

Günün en dikkat çekici anlarından biri ise saat 18.30’da sahnelenecek “Çizmeli Kedi” tiyatro oyunu olacak. Çocukların sevdiği bu klasik hikâye, sahnede hayat bularak minik izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Program, saat 19.15’te gerçekleşecek bando kapanışı ile sona erecek.

Forum İstanbul Hakkında

Forum İstanbul, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda, Bayrampaşa’da konumlanan ve 2009 yılında açılışından bu yana kentin en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olarak öne çıkan çok fonksiyonlu bir komplekstir. Geniş kiralanabilir alanı, güçlü marka karması ve stratejik konumuyla yalnızca bir alışveriş merkezi değil; aynı zamanda önemli bir perakende, teknoloji ve yaşam destinasyonudur. Merkez, Avrupa Yakası’nın ilk ve tek IKEA mağazasına ev sahipliği yapmasıyla bölgesel ölçekte güçlü bir çekim noktasıdır. Ev dekorasyonu ve yaşam kategorisindeki bu güçlü konumlanma, Forum İstanbul’u farklılaştıran temel unsurlardan biridir. Forum İstanbul, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen teknoloji markalarını bir araya getiren önemli bir teknoloji üssüdür. Teknosa, MediaMarkt ve Vatan Bilgisayar gibi büyük teknoloji perakendecilerinin yanı sıra; Arçelik, Bosch, Vestel, Samsung, Siemens, Dyson, Fakir, Xiaomi (Mi), Apple (Gürgençler), LG ve Casper gibi markalarla ziyaretçilerine zengin ve kapsamlı bir teknoloji deneyimi sunmaktadır. Bu güçlü teknoloji kümelenmesi, Forum İstanbul’u İstanbul genelinde önemli bir alışveriş odağı haline getirmektedir. Forum İstanbul’un yönetimi, alışveriş merkezi yönetimi alanında uzmanlaşmış olan Forum One tarafından yürütülmektedir.