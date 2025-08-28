Bursa’nın Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla müdahale ediliyor. Bursa Valiliği, yangını kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, Yenişehir ilçesi Marmaracık Mahallesi’nde öğleden sonra başlayan yangının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için yoğun bir mücadele sürdürüldüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, yangına 718 personel, 5 helikopter, 4 yangın söndürme uçağı ve 151 araçla havadan ve karadan müdahale edildiği belirtildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle Koyunhisar, Marmaracık ve Fethiye mahalleleri arasındaki ormanlık alanda etkili olurken, Kestel ilçesi Seymen Mahallesi’ne de ulaştı.

Bölgedeki 40 bağ evi tedbir amacıyla tahliye edilirken, çiftlik hayvanları ise itfaiye ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yangının yerleşim alanlarına 10 metreye kadar yaklaşması ve bir akaryakıt istasyonu ile tavuk çiftliğini tehdit etmesi üzerine, Bursa-Yenişehir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de, ekiplerin havadan ve karadan hızla müdahale ederek, devletin tüm ilgili kurumları ve vatandaşlarımızla koordineli şekilde söndürme çalışmaları sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için tüm ekipler var güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar. Birkaç saat içinde Allah’ın izniyle tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

