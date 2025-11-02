Bunlar da ilginizi çekebilir

Buna göre, 2023/5 sayılı orijinal tebliğin geçici 1. maddesindeki bitiş tarihi 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya ertelendi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirası'na (TL) dönüştürmesini teşvik eden uygulamanın süresini uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yurt dışı dövizlerin TL'ye dönüştürülmesi desteği 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatıldı. Uygulama ile döviz girişini artırarak rezervlerin güçlendirilmesi ve TL kullanımının teşvik edilmesi hedeflendi.

