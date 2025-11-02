Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile yurt dışı dövizlerin TL'ye dönüştürülmesi desteği 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya uzatıldı. Uygulama ile döviz girişini artırarak rezervlerin güçlendirilmesi ve TL kullanımının teşvik edilmesi hedeflendi.
ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk Lirası'na (TL) dönüştürmesini teşvik eden uygulamanın süresini uzattı.
Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 2023/5 sayılı orijinal tebliğin geçici 1. maddesindeki bitiş tarihi 31 Ekim 2025'ten 30 Nisan 2026'ya ertelendi.
Firmalar, dövizlerini TCMB'ye satmak suretiyle destekten yararlanmaya devam edebilecek; şartlar değişmedi.