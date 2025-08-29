Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe, Türkmen, Kılıçköy ve Akçeşme köylüleri, jeotermal enerji projesine verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için Keşan Adliyesi’nde bir araya gelerek dava açtı. Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, projenin tarım arazilerini tehdit ettiğini ve kamu yararının değil, şirket çıkarlarının öncelendiğini savundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Boztepe, Türkmen, Kılıçköy ve Akçeşme köylerinde yaşayan vatandaşlar, bölgelerinde planlanan jeotermal enerji projesine karşı harekete geçti. Söz konusu proje için verilen “ÇED gerekli değildir” kararına itiraz eden köylüler, Keşan Adliyesi önünde toplanan muhtarlar ve vatandaşlar, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali istemiyle dava dosyalarını teslim etti.

KEŞAN KENT KONSEYİ’NDEN SERT TEPKİ

Keşan Kent Konseyi Başkanı Dr. Uğur Özdağlı, adliye önündeki basın açıklamasında, projenin 5 bin 850 dönümlük verimli tarım arazilerini ve meraları tehdit ettiğini belirtti. Özdağlı, “Köylü milletin efendisidir deniyor, ama çiftçinin emeği hiçe sayılıyor. Kuraklık ve artan maliyetler çiftçiyi zorlarken, iktidar ithalatı destekliyor, tarım arazilerini şirketlere peşkeş çekiyor. Bu proje, kamu yararı değil, şirket kârı için tasarlandı” dedi.

Bölgenin buğday, ayçiçeği, mısır gibi ürünlerle tarıma katkı sağladığını, ancak jeotermal sondajların su kaynaklarını kirletebileceğini ve ekosistemi bozabileceğini vurgulayan Özdağlı, “Toprağı savunmak vatanı savunmaktır” diyerek, mücadelelerinin tüm milletin geleceği için olduğunu söyledi.

“ÇED KARARI USULSÜZ”

Avukat Yılmaz Tuna ise, dava sürecine ilişkin, “1 Ağustos’ta Boztepe’de jeotermal kaynak arama sondajı için verilen ‘ÇED olumlu’ kararı usule aykırı. ÇED Yönetmeliği’ne göre halk toplantıları zorunlu, ancak yapılmadı. Proje, su kaynaklarını tehdit ediyor ve telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. İdare Mahkemesi’nden yürütmenin durdurulmasını ve kararın iptalini talep ediyoruz” diye konuştu. Tuna, köylülere ve destek verenlere teşekkür etti.