Kadınların bireysel emeklilik sistemindeki (BES) varlığı her geçen yıl güçleniyor. BNP Paribas Card if Türkiye kadınların sistemdeki payının yüzde 42'ye ulaştığını belirterek, kadınların BES'e katılımının artış trendini ve sağladığı ekonomik avantajlarını değerlendirdi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de bireysel emeklilik sistemindeki (BES) büyüme trendi devam ediyor.

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) verilerine göre 10 Ekim 2025 itibarıyla gönüllü BES'te katılımcı sayısı 9,96 milyona ulaşırken, toplam fon büyüklüğü yaklaşık 1,58 trilyon TL olarak kaydedildi. Devlet katkısı dâhil edildiğinde bu büyüklük 1,78 trilyon TL'ye ulaştı. Bu tablo, ülkemizde tasarruf bilincinin güçlendiğini ve bireylerin uzun vadeli finansal güvence arayışlarının arttığını gösteriyor. Bu büyümenin en dikkat çekici yönlerinden biri ise, kadınların sistemdeki artan varlığı ve finansal planlama konusundaki bilinçli yükselişi.

Kadınların BES içerisindeki dikkat çekici yükselişini değerlendiren BNP Paribas Cardif Türkiy e Acente Sigortacılığı ve Banka Sigortacılığı Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Sertsöz 'Finansal özgürlük imkânı, kadınların BES'teki yükselişini destekliyor. Kadınların BES'e katılımı, finansal güvenliklerini sağlamaları ve uzun vadeli tasarruf alışkanlıklarını güçlendirmeleri açısından kritik önem taşıyor. Özellikle ev hanımları gibi profesyonel iş hayatının dışında kalan kadınlar için BES, kendi birikimlerini oluşturmalarına ve geleceğe güvenle bakmalarına imkân sunuyor' dedi.

KADINLAR TASARRUF VE FİNANSAL PLANLAMADA AKTİF ROL ALIYOR

2024 yılı itibarıyla gönüllü BES katılımcılarının yüzde 42'sinin kadınlardan oluştuğunu ve sistemdeki fonların yüzde 44'ünün kadınlar tarafından yönetildiğini kaydeden Gökhan Sertsöz, 'Verileri incelediğimizde katılımcıların en yüksek olduğu iller arasında Denizli, İzmir, Ankara, Sinop ve Bartın'ın bulunduğunu, kadın k atılımcıların en çok tercih ettikleri fonların ise Kıymetli Madenler Fonu, Değişken Fon ve Hisse Senedi Fonu olduğunu görüyoruz. BES'teki paylarının yüzde 42'ye yükselmesini, kadınların tasarruf ve finansal planlama konularında aktif rol aldıklarının net bir göstergesi olarak yorumluyoruz. Kadınların iş gücüne katılım oranlarının da yüzde 36 civarında olduğu göz önüne alındığında, BES'teki kadınların etkinliği son derece anlamlıdır ve finansal özgürlüklerini güçlendirdiğini ortaya koymaktadır' diye konuştu.

EV KADINLARI İÇİN EMEKLİLİK ŞANSI

BNP Paribas Cardif olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen global 'Protect&Project Oneself' araştırmasına göre, Türkiye'deki katılımcıların yüzde 67'sinin kısa veya orta vadede gelir kaybı endişesi taşıdığının da belirlendiğini hatırlatan Sertsöz, 'Bu oran, Türkiye'de yaşayan her 3 kişiden 2'sinin düzenli gelir açı sından gelecek kaygısı taşıdığını ortaya koydu. Bu durumun, özellikle de emeklilik dönemlerinde azalan maaşlarla artan gelecek kaygısıyla doğrudan ilişkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla işveren katkısının da desteği ile çalışanlara düzenli bir birikim sağlayan BES'in, tüm çalışanlara ikinci bir emeklilik imkânı tanıyacak olmasının yanında, ev kadınları için emeklilik şansı sunması; özellikle emeklilik dönemi ile birlikte ortaya çıkabilecek gelir kaybı endişesini büyük ölçüde gidermeye yardımcı olacaktır' diye konuştu.