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İzmir’de “Filenin Sultanları” için dev heyecan

İzmir’de “Filenin Sultanları” için dev heyecan

A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda Brezilya ile çıktığı 3.'lük mücadelesini kaybetti. FRANSA (İGFA) - A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları üçüncülük maçında Brezilya’ya 3-1 mağlup oldu ve olimpiyat dördüncüsü oldu.