Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve mimari hafızasını taşıyan kerpiç evleri yeniden işlevlendirerek sosyal ve kültürel yaşama kazandırıyor. Uzun süredir atıl durumda bulunan ve içinde Buğday Müzesi'nin de yer aldığı yapı, 'Bi'Mekan Kerpiç Evler' adıyla hizmete sunulacak.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemelerle, geçmişin izlerini taşıyan kerpiç yapı korunarak günümüz ihtiyaçlarına uygun bir yaşam alanına dönüştürüldü. Alanın kısa süre içinde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

KİTAP KAFE VE ETKİNLİK ALANI OLACAK

Bi'Mekan Kerpiç Evler bünyesinde kısa süre içerisinde kitap kafe de hizmete girecek. Böylece alanın yalnızca tarihi bir yapı olarak korunması değil, aynı zamanda kitap okuma, dinlenme, sosyalleşme ve kültürel etkinliklere katılım için yeni bir merkez olması hedefleniyor. Alan; kültürel ve sanatsal etkinlikler, müzik dinletileri ve çeşitli sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Tarihi dokusunu korurken modern sosyal yaşam anlayışıyla öne çıkan mekânın, Malatyalılar için yeni bir buluşma noktası olması bekleniyor.

BAŞKAN SAMİ ER: 'GEÇMİŞİMİZİ GELECEĞE TAŞIYORUZ'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kerpiç evlerin uzun süredir yeterince değerlendirilemeyen bir alan olduğunu belirterek, tarihi yapıları yeniden işlevlendirip gençleri bu yapılarla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Er, Bi'Mekan Kerpiç Evler'in vatandaşların kültürle ve kitapla buluşabileceği nezih bir mekân olacağını ifade ederek, 'Biz geçmişimizi korurken geleceğe de yatırım yapıyoruz' dedi.

Alanın kısa süre içinde hizmete açılacağını belirten Başkan er, gençler, çocuklar, kadınlar ve toplumun tüm kesimlerine hitap edecek yeni sosyal yaşam alanları oluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.