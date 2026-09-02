Türk edebiyatının usta kalemi Ahmet Telli, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği programla anıldı. Şairin dizeleri ve bestelenen eserlerinin seslendirildiği buluşmada, Telli'nin Türk edebiyatına kattığı değerler bir kez daha hatırlandı.

BURSA (İGFA) - Türk edebiyatının önemli isimlerinden merhum şair Ahmet Telli için Nilüfer'de anma programı düzenlendi. Türkiye'nin tek şiir kütüphanesi olan Nilüfer Şiir Kütüphanesi'nin kuruluş ve gelişimine katkı sağlayan Telli, NİLBEL Leylek Kafe & Restoran'ın bahçesinde bir araya gelen edebiyatseverler tarafından anıldı.

Programa Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin'in yanı sıra çok sayıda Bursalı kitapsever katıldı. Telli'nin yaşamı ve edebiyatı üzerine yapılan konuşmalarla başlayan etkinlikte Şairin İzinde Şiir Kulübü ile Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri şairin eserlerini okudu.

'NİLÜFER ŞİİR KÜTÜPHANESİNİN KURULMASINDA EMEĞİ VAR'

Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, 'Ahmet Telli, kütüphanemizin kurulmasında ve bugünlere gelmesinde emeği bulunan çok kıymetli bir isimdi. Hem Türk şiirine bıraktığı mirasla hem de Nilüfer'in kültür sanat yolculuğuna sunduğu katkıyla her zaman aramızda yaşamaya devam edecek. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz' dedi.

Gecede, şairin Nilüfer Belediyesi tarafından 2025 yılında 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında düzenlenen 'Sözümüz de Sesimiz de Barış için' başlıklı etkinliğe konuk olduğu son buluşma da hatırlatıldı ve o günkü konuşmaları yeniden paylaşıldı.

Etkinliğin son bölümünde sahne alan Eğitim-Sen müzik grubu Grup Rengin, Ahmet Telli'nin bestelenmiş şiirlerinden oluşan bir dinleti sundu.