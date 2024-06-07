Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yenilikçi teknolojilerin öncüsü dijitalleşme ve yapay zekâ dikeylerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini hızlandıracaklarını belirtti.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, APY TEKMER Açılış Töreni’ne katıldı.

Yenilikçi teknolojilerin öncüsü dijitalleşme ve yapay zekâ dikeylerinde fikirlerin girişimlere dönüşmesini hızlandıracaklarını belirten Bakan Kacır, dünyadaki büyük teknoloji firmalarının geliştirdiği çözümlerle tekelleşmesi ve bu alanda diğer ülkeleri bağımlı hâle getirmesi riskine ve tehdidine karşı, ülkemizde yapay zekâ ekosisteminin gelişmesini Millî Teknoloji Hamlemiz için kritik gördüklerini söyledi.

Bakan Kacır, Yapay Zekâ Ekosistem çağrılarıyla uluslararası iş birliklerimizle, araştırma merkezlerimiz, süper hızlı bilgisayarlarımız, her geçen gün güçlendirdiğimiz Ar-Ge ve inovasyon altyapımızla yapay zekâ ekosistemimizi harekete geçirmeye devam edeceklerini belirtti.

Teknolojideki hızlı gelişim ve dijital dönüşüm baş döndürücü bir şekilde devam ettiğini belirten Bakan Kacır, geleneksel iş modellerini yıkan ve ekonomik büyümenin yeni itici gücü hâline gelen tekno girişimciliğin, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesinde ve uygulanmasında başat rol üstlendiğini anımsatarak, Türkiye’nin kritik teknolojileri yerli ve millî olarak geliştirmesi, yüksek teknoloji alanlarında daha rekabetçi ürün ve hizmetler sunması için uygulama ve düzenlemeler ile teknoloji girişimlerini büyütmek adına çalıştıklarını kaydetti.

Teknoparklarda yapay zekâdan uzay ve havacılığa, biyoteknolojiden finans teknolojilerine kadar birçok alanda sayısız başarı hikâyeleri oluşturduklarının altını çizen Kacır, "Sayıları bin 600’e ulaşan Ar-Ge ve tasarım merkezlerimizdeki firmalarımızın katma değerli üretim odaklı projelerine destek olduk. 60’tan fazla hızlandırıcı ve 80’den fazla kuluçka merkezi ile tohum aşamasındaki girişimlerin serpilmesi için uygun bir iklim oluşturduk. 2018’den bu yana paydaşlarımızla birlikte düzenlediğimiz TEKNOFEST’lerle milyonlarca gencimizi teknoloji geliştirme yolculuğuna kazandırıyoruz “fikirden ürüne giden yolda” binlerce girişimin doğmasına şahitlik diyoruz" dedi.

Bakan Kacır, girişimlerin, teknoloji dünyasında birer yıldıza dönüşmesini sağlayan “Deneyap Atölyeleri”ni tüm ülke sathına yaydıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttükleri Tech-InvesTR programı çerçevesinde sağlık teknolojilerinden makine öğrenmesine, finansal teknolojilerden giyilebilir teknolojilere kadar 92 farklı girişime 1,95 milyar lira kaynak aktardıklarını kaydetti.