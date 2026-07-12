İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her yaz hizmete sunduğu portatif havuz, bu yıl da Konak Pazaryeri Mahallesi'nde çocuklarla buluştu. İki ay boyunca ücretsiz hizmet verecek havuzda hem eğlenen hem de yüzme öğrenen çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a teşekkür etti.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın 'Spor Kenti İzmir' hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalar, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklara yeni olanaklar sunmaya devam ediyor. Okulların kapanmasıyla birlikte tatil imkânı bulamayan, denize ya da havuza erişemeyen çocukların yaz aylarını verimli geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen portatif havuz uygulaması, Konak Pazaryeri Mahallesi'nde yoğun ilgi görüyor. Yaz boyunca hizmet verecek tesiste çocuklar ücretsiz yüzme eğitimi alırken, suyun hijyen ve güvenliği de düzenli olarak kontrol ediliyor.

Tesisten sorumlu Ferhat Budak, uygulamaya ilişkin bilgi vererek, 'Burada üç profesyonel yüzme antrenörüyle çocuklarımıza eğitim veriyoruz. İki aylık dönem için 1600 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Haftanın altı günü 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Çocuklarımız yaş gruplarına göre eğitim alıyor. İlk kez suyla tanışan çocuklarımız da var. Ailelerle adeta büyük bir aile olduk. Yüzmenin yanı sıra judo, tekvando, pilates ve masal etkinlikleri de düzenliyoruz. Yüzme eğitimi bu çalışmaların en keyifli parçalarından biri oldu. Başkanımızın talimatıyla çocuklarımıza en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.' dedi.

Yaşadığı mutluluğu aktaran minik Nisanur Kurt ise aldığı eğitimlerle yüzmeyi ilerlettiğini söyledi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı kastederek 'Cemil Amca'ya teşekkür ederim' dedi. İlk başta sudan korktuğunu anlatan Dilcin Raşho ise, 'Yüzme hareketleri yapıyoruz, çok eğleniyoruz. Antrenörlerimiz bize çok güzel yüzme öğretiyor. Önceden korkuyordum ama artık alıştım' ifadelerini kullandı.

Su değerlerinin sürekli kontrol edildiğini belirten antrenör Sabahattin Yaman, havuzun rutin bakımlarının aksatılmadığını ifade ederken, 'Sabah, öğle, akşam su ölçümü yapıyoruz. Kendi çocuklarımızı da getiriyoruz. Özellikle velilerimizin memnun kalmasını istiyoruz. Çocuklarınız bize emanet, sizin çocuklarınız bizim çocuklarımız diyoruz' ifadelerini kullandı.