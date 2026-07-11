Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda 3 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazanırken, takım ikinciliği kupasını da elde etti.

BURSA (İGFA) - Eskişehir Sarısungur Göleti'nde 7-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen organizasyonda 26 ilden 57 kulüp, 618 sporcu madalya mücadelesi verdi. Sporcuların kıyasıya yarıştığı 1000, 500 ve 200 metrelik kulvarlarda, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da üst düzey performanslarıyla göz doldurdu.

Türkiye Kupası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Simge Kaya, büyük kadınlar 1000, 500 ve 200 metrede Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Genç kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor'dan Meryem Ali, C1 500 ve 200 metrede ikinci olurken, Defne Korkmaz-Yağmur Soyözen ise U10 minikler K2 200 metrede ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Kulübün diğer sporcuları Yusuf Faour, yıldız erkekler C1 1000, 500 ve 200 metrede, Dinçer Korkmaz, Halil Efe Sakin, Musa Men, Salih Bostancı ise yıldız erkekler K4 500 metrede Türkiye üçüncülüğü elde etti. Bu sonuçların ardından Bursa Büyükşehir Belediyespor büyük kadınlarda Türkiye ikincisi olmayı başardı.