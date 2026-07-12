Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve Bayat Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak hizmete sunulan futbol, basketbol ve voleybol sahası, yaz tatilinin başlamasıyla birlikte mahalle gençlerinin buluşma noktası oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Geyve Bayat Mahallesi'ne kazandırdığı futbol, basketbol ve voleybol sahası, okulların tatile girmesiyle birlikte çocuklar ve gençlerin en çok vakit geçirdiği noktalardan biri haline geldi.

Bayat Mahalle Muhtarı Ramazan Sakarya, 'Gençlerimiz burada futbol, voleybol ve basketbol oynayarak harika vakit geçiriyor' derken, mahalle gençlerinden Ekrem Demir ise, 'Bu saha bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, spora teşvik ediyor' ifadeleriyle memnuniyetini dile getirdi.

BAYAT'TA SOSYAL YAŞAM CANLANDI

Okulların kapanmasının ardından boş zamanlarını değerlendirmek isteyen çocuklar ve gençler, günün büyük bölümünü futbol, basketbol ve voleybol oynayarak geçiriyor. Yoğun ilgi gören tesis, yaz tatiline hareket ve enerji katarken mahallede sosyal yaşamı da canlandırıyor.

YAZ TATİLİNDE SPORLA BULUŞUYORLAR

Açık havada vakit geçiren gençler hem fiziksel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de takım ruhu, paylaşma ve birlikte hareket etme kültürünü spor aracılığıyla öğreniyor. Teknoloji ekranlarından uzaklaşarak günlerini sahada geçiren gençler, yaz tatilini sporla değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

MAHALLEYE HAREKET KAZANDIRDI

Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği yatırım, yalnızca çocukların değil mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği sosyal bir yaşam alanına dönüştü.

'ÇOK GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORLAR'

Bayat Mahalle Muhtarı Ramazan Sakarya, gençlerin tesisten büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, 'Yaz tatilinde gençlerimiz buraya gelip futbol, voleybol ve basketbol oynayarak çok güzel vakit geçiriyor. Gençlerimizin geleceği için yapılan bu yatırım dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

'BİZİ SPORA TEŞVİK EDİYOR'

Mahalle sakinlerinden Ekrem Demir ise, 'Yaz tatili boyunca arkadaşlarımızla burada futbol, voleybol ve basketbol oynuyoruz. Köyümüzde daha önce spor yapabileceğimiz böyle bir alan yoktu. Bu saha bizi kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor ve spora yönlendiriyor' dedi.