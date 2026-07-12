Türkiye'nin en uzun rotalı ve en prestijli açık deniz yat yarışı olan TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, 55. yılında İstanbul Boğazı'ndan verilen görkemli startla başladı. Ekipler yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda Bozcaada üzerinden Çeşme'ye ulaşmak için yelken açtı.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde, Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) organizasyonunda ve AKPA Kimya'nın beş yıldır aralıksız sürdürdüğü ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, Türkiye'de tek etapta gerçekleştirilen en uzun açık deniz yat yarışı olma özelliği taşıyor. Organizasyona IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında toplam 32 tekne katıldı.

Yarışta 7 yabancı bayraklı ve 25 Türk bayraklı tekne, Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye uzanan prestij rotasında mücadele edecek. Değişken rüzgâr koşulları, gece seyirleri ve stratejik rota seçimleriyle öne çıkan parkur, açık deniz yelkenciliğinin en zorlu sınavlarından biri olarak kabul ediliyor.

Yarış öncesinde İstanbul Emirgan Seyir Terası'nda düzenlenen açılış seremonisi; İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Kuzey Deniz Saha Komutanı adına Tuğamiral Eren Günay, TAYK Viskomodoru Selma Altay Rodopman, AKPA Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan ve Sarıyer Kaymakamı Metin Maytalman'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Devlet protokolü, Türk Deniz Kuvvetleri'nin üst düzey temsilcileri, yerel yönetim temsilcileri ile spor ve iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren seremonide, yarışın 55. yılına ilişkin mesajlar paylaşıldı.

Seremoni kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri'nin seçkin birlikleri tarafından gerçekleştirilen SAS-SAT gösterisi, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. İstanbul Boğazı üzerinde gerçekleştirilen gösteri, yarış öncesindeki heyecanı zirveye taşırken, Boğaz'da start için bekleyen tekneler de oluşturdukları görsel şölenle büyük ilgi gördü.

Daha sonra tekneler, İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne açılarak yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda ilk etap olan Bozcaada rotasına doğru yelken bastı.

Bu yıl organizasyonda IRC 0, IRC 1, IRC 2 ve IRC 3 sınıflarında mücadele edecek toplam 33 tekne, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden gelen deneyimli ekipleri aynı heyecan etrafında buluşturuyor. Offshore yelkenciliğinin en önemli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yarışta ekipler; hızın yanı sıra strateji, dayanıklılık, ekip uyumu ve doğru meteorolojik analizle başarıya ulaşmaya çalışacak.

İSTANBUL'DAN EGE'YE UZANAN PRESTİJ ROTASI

TAYK Trofesi'nin 6. ayağı olarak düzenlenen TAYK-AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı'nın 55. yıl mücadelesinde ekipler, İstanbul Boğazı'ndan verilen startın ardından yaklaşık 265 deniz millik zorlu parkurda Bozcaada ve Çeşme'ye uzanan büyük yolculuğa çıktı. Marmara Adaları, Çanakkale Boğazı ve Bozcaada'nın ardından Ege Denizi'nde Midilli açıkları ile Koyun Adaları rotasını takip edecek ekipler, dört gün sürecek mücadelede finişe ulaşabilmek için strateji, dayanıklılık ve ekip uyumunu en üst seviyede sergileyecek. Gece seyirleri, değişken rüzgâr koşulları ve uzun offshore etaplarıyla öne çıkan parkur, Türkiye'nin en prestijli ve en zorlu açık deniz yat yarışlarından biri olarak gösteriliyor.