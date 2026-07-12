Bingöl'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında dereceye giren Ağrılı sporcular, Mardin'de gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular, Bingöl'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Grup Müsabakalarında önemli dereceler elde etti. Farklı kilo kategorilerinde mücadele eden Ağrılı sporcular, başarılı performanslarıyla 29-30 Temmuz 2026 tarihlerinde Mardin'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Yarı Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı.

BEŞ SPORCU MARDİN BİLETİNİ ALDI

Müsabakalarda 55 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammed Tayyip Aykut, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Muhammed Saki Kasar 50 kilogramda, Elif Daşdemir 40 kilogramda, Hayrunnisa Çoşkun 44 kilogramda ve Hira Nur Taşdemir ise 78 kilogram kategorisinde ikinci sırayı elde etti.

Bingöl'de alınan bu sonuçlarla birlikte beş Ağrılı sporcu, Mardin'de düzenlenecek yarı final müsabakalarında Ağrı'yı temsil etme hakkı kazandı. Sporcuların grup müsabakalarında ortaya koyduğu mücadele ve elde ettiği dereceler, Ağrı judo camiasında memnuniyetle karşılandı.

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, başarılı sporcular ile hazırlık sürecinde emeği bulunan antrenörler tebrik edildi. Açıklamada, Mardin'de gerçekleştirilecek yarı final müsabakalarında sporculara başarı dilekleri iletilirken, Ağrılı judocuların yeni derecelerle kente dönmesinin beklendiği belirtildi.