Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından, eski milli oyuncu ve teknik adam Mehmet Aurelio, Yunanistan'a geçişi sırasında İpsala'da mola verdi. Ünlü ismi gören vatandaşlar, fotoğraf çektirmek için yoğun ilgi gösterdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk futbolunun sevilen isimlerinden Mehmet Aurelio, Yunanistan yolculuğu sırasında Edirne'nin İpsala ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yurt dışına çıkış yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Aurelio, yolculuğuna kısa bir mola vermek için ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Ünlü futbolcunun bölgede olduğunu fark eden vatandaşlar kısa sürede yanına gelerek fotoğraf çektirmek istedi. Fenerbahçe'deki başarılı performansı ve milli takım formasıyla hafızalarda yer edinen Aurelio'ya gösterilen ilgi dikkat çekti.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Serdar Kuruoğlu, Türk futboluna önemli katkılar sağlayan Aurelio ile karşılaşmanın kendisi için unutulmaz bir an olduğunu belirterek, yıldız futbolcuyla hatıra fotoğrafı çektirdi. İpsala halkının sıcak ilgisi karşısında teşekkür eden Mehmet Aurelio da vatandaşlarla kısa süre sohbet ederek memnuniyetini dile getirdi. Ünlü isim, ardından Yunanistan'a geçmek üzere İpsala Sınır Kapısı'na hareket etti.