Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu olduğu gerekçesiyle ABD’den iadesini istediği Fethullah Gülen 83 yaşında öldü.

Gülen’e yakın sosyal medya hesaplarının duyurduğu ölüm haberi daha sonra yakınları Kemal Gülen ve Ebuseleme Gülen tarafından teyit edildi.

Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin istihbarat kaynaklarının Gülen'in öldüğünü doğruladığını açıkladı.

1999 yılında hakkında dava açılmasının ardından ABD’ye taşınan Gülen’in lideri olduğu hareket, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından “Fethullahçı Terör Örgütü” olarak nitelendirilmeye başlanmıştı.

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Gülen, darbe girişimiyle ilişkili olduğu iddialarını reddediyordu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen’in kaldırıldığı hastanede öldü.

Pensilvanya'da yaşayan FETÖ terör örgütünün elebaşı Fetullah Gülen'in hayatını kaybettiği bildirildi. Terör örgütü liderinin ölüm haberini, bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, terörist elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı.

MİT'in paylaştığı bilgi notuna göre; FETÖ elebaşının ölümünün duyurulup duyurulmaması konusunda tartışma çıktı. Bazı örgüt üyeleri ölüm haberini gizlemek istedi ancak bunun gizlenemeyeceğini savunanlar ağır bastı.

Bir süredirn FETÖ elebaşı Gülen’in sağlığının kötüye doğru gittiği ve artık akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. Ancak sağ kolu ve örgütün kara kutusu olarak bilinen Uzun Cevdet lakaplı Cevtik Türkyolu örgüte para yardımlarının kesilmemesi için bu durumu gizlemeyi tercih etti. Hatta bunun için eski videoları yeni gibi yayınladı.

FETÖ İÇİNDE CENAZE KAÇIRILABİLİR KAVGASI

MİT'in bilgi notuna göre örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı örgüt içinde tartışmaların yaşanmasına neden oldu.

Son zamanlarda yanında olan isim olarak bilinen Cedvet Türkyolu'nun kendi kontrolünde bir cenaze töreni planlıyor. Türkyolu cenazenin biran önce defnedilmesini isterken ABD'deki örgüt üyeleri Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi gerektiğini savunuyor. Örgüt içinde Cevdet Türkyolu'nun göstermelik bir cenaze töreninden sonra cenazeyi kaçırma ihtimali ciddi olarak tartışılıyor.

FETÖ terör örgütünde Gülen'in mezarının bilinmemesi konusundaki görüş ağır basıyor. Örgüt tarafından böylece Saidi Nursi benzeri bir hava verilmesi düşünülüyor. Cenazenin çok az sayıda kişinin katılımıyla kaldırılıp Cevdet Türkyolu'nun damadının arazisi içinde ormanlık alanda defnedilmesi planlanıyor.

Bu arada istihbarat kaynakları örgüçün ABD ve Avrupa olarak ikiye ayrılma ihtimalinin güçlü olduğunu ve suikastlara kadar varacak kavgalar yaşanabileceğini belirtiyor.

YEĞENİ DE DOĞRULADI

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcasının ölüm haberini doğruladı.

Ebuseleme Gülen’in açıklaması, terörist elebaşının ölümünü netleştiren en önemli kaynaklardan biri oldu.

Fetullah Gülen, son olarak ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunduğu çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

Uzun zamandır sağlık sorunları yaşadığı bilinen Gülen'in ölümünün ardından, örgüt içinde nasıl bir süreç yaşanacağı ise merakla bekleniyor.