Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinliklerinde sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Milli İrade Meydanı'nda söyleşi yaptı. Yardımlaşma ve temizlik üzerine konuşan Özkök, belediyeyi çevre projelerindeki çalışmalarından ötürü tebrik etti. Etkinlik sonunda katılımcılarla selfie çekildi.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirdiği Ramazan etkinlikleri kapsamında sosyal medya fenomeni Cem Özkök ile sevenlerini düzenlenen söyleşide bir araya getirdi.

Yardımlaşma, temizlik ve birlik beraberlik gibi konular üzerine söyleşi gerçekleştiren Özkök, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni dünyanın en büyük çevre projelerinden olan dip çamuru temizliğinden dolayı tebrik etti.

Fenomen Cem Özkök katıldığı söyleşide, “Yardım yapmanın manevi hazzı gerçekten çok yüksek. Yardım ettiğim kişileri unutmuyorum ve ailelerine kadar hatırlıyorum. Öte yandan maddi temizlik manevi temizliği de beraberinde getirir” dedi.

Meşhur kelimesi üzerine gelen bir soru üzerine konuşan Özkök, “Foşur Foşur kelimesi hep ağızlardan çıkan bir kelimeydi ve bir şekilde patladı gitti” dedi.

Söyleşinin sonunda takipçileri ile buluşma imkanını kendisine sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Cem Özkök, katılımcılarla selfi çekildi.