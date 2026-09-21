Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde ortak denetim gerçekleştirdi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yayaların ortak kullanım alanlarından güvenli ve rahat şekilde yararlanabilmesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki ana arterlerde denetim yaptı. Çalışmalarda, kaldırımları işgal eden masa, sandalye ve benzeri malzemeler kaldırılırken, yaya geçişini engelleyecek şekilde park edilen motosikletlere yönelik de işlem gerçekleştirildi.

Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan'ın da katıldığı denetimlerde, kaldırımların yaya kullanımını engelleyen işgaliye unsurları ile motosiklet parkları kontrol edildi. Ekipler ayrıca kaldırımlarda ve ana arterlerde çevre kirliliğine neden olan atıl malzemeleri de kaldırdı.

Ortak denetimlerde esnaf ve vatandaşların talepleri de dinlenirken, kaldırımların yayaların kullanımına açık tutulması ve ortak yaşam alanlarının amacına uygun kullanılması konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

ORTAK YAŞAM ALANLARINI İŞGAL EDENLERE DENETİM

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan uygulama kapsamında, sokakları ve ortak yaşam alanlarını kirletenlere Kabahatler Kanunu uyarınca 4 bin TL idari para cezası uygulanacağı da hatırlatıldı.





Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, özellikle yaya güvenliğini ve kent düzenini ilgilendiren konularda ortak denetimlerini sürdüreceği belirtildi.