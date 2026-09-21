Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, yeni tesisin yol ve altyapı çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını söyledi.

SİVAS (İGFA) - Sivas Belediyesi, kendi öz kaynaklarını üreten ve üretirken güçlenen belediyecilik anlayışı kapsamında yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Çerçideresi bölgesinde kurulan Bazalt Taş Ocağı faaliyete geçerken, ocaktan ilk malzeme sevkiyatı yapıldı.

Yeni taş ocağında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, göreve geldikleri ilk günden itibaren belediyenin kendi kaynaklarını üretmesine büyük önem verdiklerini belirterek, tesisin Sivas'a hayırlı olmasını diledi.

YOL VE ALTYAPIDA KULLANILACAK

Daha önce Tecer ve İşhan bölgelerinde taş ocaklarını devreye aldıklarını hatırlatan Uzun, bu ocaklardan elde edilen malzemelerin yol ve altyapı çalışmalarında kullanıldığını söyledi. Çerçideresi'nde üretilecek bazaltın ise özellikle yol yapımında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Başkan Uzun, bazalt malzemenin yol yapımında kaliteyi artıracağını vurgulayarak, 'Daha sağlam ve uzun ömürlü yollar inşa edeceğiz' dedi.

Artan maliyetler karşısında belediyelerin kendi üretim tesislerine sahip olmasının öneminin giderek arttığını belirten Uzun, taş ocaklarının dışarıdan malzeme teminini azaltarak belediye bütçesine önemli katkı sunacağını kaydetti.

Çerçideresi'ndeki bazalt rezervinin tespit edilmesi ve tesisin kurulmasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü akademisyenleri Prof. Dr. Yavuz Gül ve Prof. Dr. Fikret Koçbulut'un bilimsel katkı sağladığını belirten Uzun, iş birliğine teşekkür etti. Belediye Başkanı Uzun, 'Üniversitemizin bilgi birikimini belediyemizin imkânlarıyla buluşturduğumuzda kazanan Sivas oluyor' diyerek, üretim odaklı belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

Prof. Dr. Yavuz Gül ise Başkan Uzun'un şehre yeni katma değerler kazandırdığını belirterek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. İlk sevkiyatla birlikte üretime başlayan Çerçideresi Bazalt Taş Ocağından elde edilen malzemeler, belediyenin başta yol yapım çalışmaları olmak üzere çeşitli hizmetlerinde kullanılacak.