Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında TÜRKAK tarafından akredite edilerek teknik yeterliliğini uluslararası düzeyde tescilledi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yol, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kalite kontrol süreçlerini yürüten Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nın akreditasyon belgesi yayımlandı.

TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite edilen laboratuvarın deney ve analizlerdeki teknik yeterliliği tescillenirken, sahadan laboratuvara uzanan kalite kontrol süreci de uluslararası standartlarla güvence altına alındı.

YATIRIMLAR BİLİMSEL KONTROLDEN GEÇİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği yatırımların kalitesini yalnızca sahadaki uygulamalarla değil, bilimsel ve teknik kontrollerle de güvence altına alıyor.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yürütülen akreditasyon sürecini başarıyla tamamladı. Sürecin ardından laboratuvarın TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamındaki akreditasyon belgesi yayımlandı.

TEKNİK YETERLİLİK TESCİLLENDİ

Akreditasyonla birlikte laboratuvarın belirlenen kapsamdaki deney ve analiz faaliyetlerindeki teknik yeterliliği, TÜRKAK tarafından onaylanarak uluslararası alanda tescillenmiş oldu.

Böylelikle gerçekleştirilen deneylerde yetkin personel, uygun metot ve cihaz kullanımı, ölçümlerin izlenebilirliği ve sonuçların güvenilirliğine yönelik süreçler TS EN ISO/IEC 17025 standardı çerçevesinde güvence altına alındı.

YATIRIMLARIN KALİTESİ MERCEK ALTINDA

Asfalt, beton ve zemin laboratuvarlarının yanı sıra arazi ekipleriyle de hizmet veren Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı, Büyükşehir'in yol, altyapı ve üstyapı yatırımlarında önemli görev üstleniyor.

Projelerde kullanılan yapı malzemeleri laboratuvar ortamında deney ve analizlere tabi tutulurken, ekipler sahada gerçekleştirdikleri kontrollerle imalatların teknik şartnamelere ve ilgili standartlara uygunluğunun değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

SAHADAN LABORATUVARA UZANAN KALİTE KONTROL

Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı yalnızca laboratuvar ortamında gerçekleştirilen deneylerle sınırlı kalmayarak, sahada gerçekleştirilen arazi deneyleriyle de farkını ortaya koyuyor ve projelerin kalite kontrol süreçlerine doğrudan destek veriyor.

Laboratuvarın sahada gerçekleştirdiği sıkışma ve yoğunluk kontrolleri, numune alma işlemleri ve diğer arazi deneyleri, imalatların teknik şartnamelere ve ilgili standartlara uygunluğunun değerlendirilmesine önemli katkı sağlıyor.

Bu çalışmalar sayesinde malzemelerin ve imalatların yalnızca laboratuvar ortamında değil, uygulamanın yapıldığı sahada da kontrol edilmesi sağlanmış oluyor. Böylelikle proje süreçlerinde kalite güvence zinciri; numune alma, arazi deneyleri, laboratuvar deneyleri, analiz aşamalarıyla bütüncül olarak yürütülüyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN TEKNİK GÜCÜ SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde oluşturduğu laboratuvar altyapısı ve uzman kadrosu, yatırımlardaki kalite kontrol süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen deney, analiz ve saha kontrolleri sayesinde hem teknik süreçlerin yakından takip edilmesi hem de belediye kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor.

HER YATIRIMDA BİLİMSEL VE TEKNİK GÜVENCE

TÜRKAK akreditasyon belgesinin yayımlanmasıyla Yapı Malzemeleri ve Zemin Mekaniği Laboratuvarı'nın teknik kapasitesi de önemli bir belgeyle kayıt altına alınmış oldu. Büyükşehir, laboratuvar ortamındaki bilimsel çalışmalar ile sahadaki kontrolleri bir arada yürüterek, Kocaeli genelindeki yol, altyapı ve üstyapı yatırımlarında kalite ve güvenilirliği esas alan çalışmalarını sürdürüyor.