Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle 15'incisini düzenlediği Türkiye'de gitar dalında gerçekleşen en uzun soluklu festival olan Uluslararası Antalya Gitar Festivali 24-26 Eylül tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da klasik gitarın önemli virtiözlerini bir araya getiren ve aynı zamanda Türkiye'nin gitar dalında en uzun soluklu festivali olan 15. Uluslararası Gitar Festivali, 24 Eylül'de müzikseverlere kapılarını açıyor.

Klasik gitarın Türkiye'deki usta isimlerinden Ahmet Kanneci'nin öğrencisi olarak başladığı müzik yolculuğunu uluslararası yarışmalarda birinciliklerle taçlandıran klasik gitarist ve akademisyen Eren Süalp festivalin açılış gecesinde sahne alacak.

Festivalin ikinci gecesinde ise klasik gitara 7 yaşında başlayıp henüz 14 yaşındayken profesyonel eğitimini tamamlayan, uluslararası yarışmalarda art arda birincilikler elde eden Fransız klasik gitarist Edith Pageaud sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin final gecesinde ise yine klasik gitara 7 yaşında başlayan ve 12 yaşından itibaren verdiği konserlerle dikkatleri üzerine çeken, Andres Segovia, Ciudad de Coria ve Francisco Tarrega gibi prestijli uluslararası yarışmalarda birincilikler elde eden, İspanyol klasik gitar geleneğinin önemli temsilcilerinden David Martinez Garcia sahne alacak.

Üç gün boyunca devam edecek konserler her gün saat 20.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Antalyalılarla buluşacak.