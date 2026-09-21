İzmit Belediyesinin Beslenme Saati Projesi kapsamında Ziya Gökalp, Fatma Seher ve Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere elma ve İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kek ikram edildi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, öğrencilerin sağlıklı gelişimine katkı sunmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemek amacıyla sürdürdüğü Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor.

İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Ziya Gökalp İlkokulu, Fatma Seher İlkokulu ve Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere elma ve İzmit Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kek ikram edildi. Öğrenciler, okul girişinde gerçekleştirilen ikramlarla sağlıklı ve besleyici atıştırmalıklarla buluşturuldu.

VELİLER PROJEDEN MEMNUN

Ziya Gökalp İlkokulu'ndaki ikram dağıtımına İzmit Belediyesi Dernekler Masası Başkanı Eray Bodur, Fatma Seher İlkokulu'ndaki dağıtıma ise İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu katıldı. Program kapsamında öğrencilere ikramlar dağıtılırken, veliler de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.