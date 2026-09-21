Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, Hıdırlık Kulesi'nin tarihi atmosferinde düzenlenen 'Gün Batımı Konseri' ile Antalyalılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve simge noktalarından Hıdırlık Kulesi'nde düzenlediği özel bir etkinlikle Antalyalılara muhteşem Akdeniz manzarası eşliğinde müzik ziyafeti sundu.

TARİHİN İÇİNDE MÜZİK ŞÖLENİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından mimari, restorasyon ve koruma-onarım çalışmaları tamamlanarak kente yeniden kazandırılan ve yaklaşık 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Hıdırlık Kulesi, kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Gün Batımı Konseri' müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Şef Umut Özdiken yönetimindeki orkestrada solist olarak sahne alan Elif Eda Saraçlar'ın seslendirdiği eserler tarihi atmosferde yankılandı. Hıdırlık Kulesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı misafirler de konseri büyük beğeniyle takip etti.

Orkestranın seslendirdiği eserlere çevredeki izleyiciler de zaman zaman eşlik etti.