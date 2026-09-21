Denizli Büyükşehir Belediyesi, sporun toplumun tüm kesimleri için eşit ve erişilebilir olması ve engelli vatandaşların sosyal yaşama aktif katılımını desteklemek amacıyla 'Beyaz bastonlar yollarda, şimdi kulaçlar özgürlüğe' projesini başlattı.

DENİZLİ (İGFA) - Görme engelli bireyler için şehrin her köşesini sesli bir rehbere dönüştüren 'Erişilebilir Denizlim' uygulamasını hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kez görme engellilere yönelik yüzme kursu projesini başlattı.

Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şubesi iş birliğiyle, Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'nde verilen yüzme eğitimleri, katılımcıların hayatına umut ve değer kattı.

Hayata geçirilen bu çalışmayla birlikte atılan her kulaç, daha bağımsız bir yaşama doğru güçlü bir adım oldu. Toplumsal kapsayıcılığı artıran örnek proje, görme engellilerin hem fiziksel gelişimine katkı sağlıyor hem de sosyal hayattaki varlıklarını güçlendiriyor.



UZMAN EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE BİREBİR EĞİTİM



Katılımcıların güvenliği ve konforu gözetilerek tasarlanan eğitimler, alanında uzman eğitmenler tarafından birebir destekle yürütülüyor. Kurs süresince katılımcılar; suda güvenli hareket etme becerilerini geliştiriyor, suya uyum sağlama tekniklerini ve temel yüzme tekniklerini öğreniyor.

Yüzme kursu, katılımcılar için bir spor kursuna katılmanın ötesinde çok yönlü bir anlam taşıyor. Her geçen gün suda daha bağımsız hareket etmenin mutluluğunu yaşayan katılımcılar, su altındaki özgürlüğün tadını çıkarıyor.



'SADECE BİR SPOR DEĞİL, SOSYAL YAŞAMIN İÇİNDE AKTİF BİR ADIM'



Kursun kendileri için taşıdığı önemi anlatan Altı Nokta Körler Derneği Denizli Şube Başkanı Kamil Ay, 'Hem spor yapıyoruz hem sosyalleşiyoruz hem de kendimize yeni bir alan açıyoruz. Deniz gezilerinde, otellerde ve havuzlarda artık daha bağımsız ve özgür bir şekilde kulaç atabilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bize bu imkanı sunan Denizli Büyükşehir Belediyemize, başkanımıza ve ilgiyle yanımızda olan tüm eğitmenlerimize yürekten teşekkür ediyoruz.'