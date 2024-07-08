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Crystal Palace, oyuncunun ayrılığını özel bir video ile duyurdu.

Arsenal , M. City ve Chelsea altyapılarında forma giyen Olise, 2021 yılında Reading'den Crystal Palace ekibine transfer oldu.

Crystal Palace forması giyen 22 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Michael Olise , B. Münih ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminin hareketli takımlarından Bayern Münih, Crystal Palace’den Michael Olise'yi kadrosuna kattı. ALMANYA (İGFA) - Transfer hareketliliğine devam eden Alman devi Bayern Münih , kadrosuna orta saha takviyesi yaptı.