Bursa'da, anlamı derin ve duygu yüklü bir anma programı gerçekleştirildi. ANDA Arama Kurtarma ekibinin öncülüğünde düzenlenen 'Beyaz Veda' programında, Muhsin Yazıcıoğlu rahmet, özlem ve büyük bir saygıyla anıldı. Programa yoğun katılım sağlanırken, ortaya çıkan atmosfer katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Merhum lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına yönelik etkinlik, Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde düzenlendi. Salonun tamamen dolduğu programda farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaş, akademisyen, sivil toplum temsilcisi ve gençler bir araya geldi. Programın açılışında Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını, siyasi mücadelesini ve halk nezdindeki yerini anlatan video gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, birçok katılımcının gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Program kapsamında söz alan Hasan Bayraktar ve davanın avukatı Veysel Aşkın, yaptıkları konuşmalarda Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatından kesitler sundu. Konuşmalarda, onun siyasi duruşunun ötesinde bir karaktere sahip olduğu, dürüstlüğü, cesareti ve ilkeleriyle Türk siyasetinde iz bırakan bir lider olduğu vurgulandı. Ayrıca Yazıcıoğlu'nun vefatının ardından yürütülen süreçlere de değinilerek, adalet arayışının hâlâ sürdüğü ifade edildi.

Konuşmacılar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'dik duruşu', 'millete olan bağlılığı' ve 'inançlarından taviz vermeyen karakteri' ile hafızalarda yer ettiğini dile getirirken, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Program boyunca sık sık 'vefa' ve 'unutmamak' kavramları ön plana çıktı. 'Beyaz Veda' ismi ise programın ruhunu en iyi şekilde yansıtan ifade olarak öne çıktı. Temiz, lekesiz ve sarsılmaz bir bağlılığı simgeleyen bu başlık, katılımcıların duygularıyla bütünleşti. Salonda hâkim olan atmosfer, bir anma programının ötesinde; ortak bir hafızanın, ortak bir duygunun ve ortak bir bağlılığın yansıması oldu.

Program süresince zaman zaman derin bir sessizlik hâkim olurken, zaman zaman alkışlar ve dualar yükseldi. Katılımcılar, her konuşmayı dikkatle dinlerken, anma boyunca saygı ve hüzün iç içe geçti.

Etkinliğin sonunda katılımcılara lokma ikramında bulunuldu. Program, katılımcıların duygu dolu anlarla salondan ayrılmasıyla sona erdi.