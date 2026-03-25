ANTALYA (İGFA) - U16 Milli Futbol Takımı, Antalya'da devam eden hazırlık turnuvasının ilk maçında Ukrayna ile karşılaştı ve 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede, Milli Takımın ilk golünü 32. dakikada Metehan Eksiner, ikinci golü ise 78. dakikada Muhammed Esad Deniz kaydetti.

Ay-Yıldızlı gençler, turnuvadaki ikinci maçını 28 Mart Cumartesi günü Fas ile, üçüncü ve son maçını ise 30 Mart Pazartesi günü Norveç ile karşı karşıya gelerek tamamlayacak.