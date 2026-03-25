Artvinspor Kulübünün özel tasarımlı yeşil-beyaz formaları bin 500 TL'den satışa sunuldu.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü, 'Bir forma da sen al memleketinin takımına destek ol' projesini hayata geçirdi.

Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım, 2026-2027 sezonunda kadınlar voleybol 2 ligine katılım sağlayacaklarını belirterek, başta kadınlar voleybol ligi olmak üzere kulübümüzün tüm branşlarda göstereceği faaliyetlere maddi destek amacıyla 'Bir forma da sen al memleketinin takımına destek ol' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Kentin sevilen, başarılı iş insanı ve kulüp başkanı Yıldırım, Artvin'in en köklü ve şehrin adını taşıyan Artvinspor'u ayakta tutmak ve gençleri sporla buluşturmak amacıyla tüm Artvinlileri forma almaya davet etti.

Yeşil- beyaz formaların satışı kulübün @artvinsporvoleybol Instagram hesabından başladı.