KOCAELİ (İGFA) - Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), sürdürülebilir kampüs vizyonu doğrultusunda geçtiğimiz dönemde imzalanan protokolün ardından Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumuna başladı. Karbon nötr hedefleri kapsamında hayata geçirilen projeyle, kampüsün çehresi doğa dostu teknolojilerle değişmeye devam ediyor.

Üniversite yerleşkesindeki otoparkların ve bina teraslarının üzerine inşa edilen sistemler, alan kaybı yaşatmadan atıl alanları enerji üreten merkezlere dönüştürüyor.

6 MW kurulu güce sahip olacak tesisin montaj süreci hızla ilerlerken, üretimin Mayıs ayı itibarıyla tam kapasite enerji üretimine başlıyor. Bu hamleyle GTÜ, kendi enerjisini üreten ve fazlasını sisteme geri kazandıran öncü bir 'Yeşil Kampüs' modeline dönüşecek.

Projenin uygulama safhasına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, yatırımın hem akademik camia hem de ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme dikkat çekti.

Rektör Mantar, kuruluma başladıları dev enerji sisteminin üniversitemizin sürdürülebilirlik ilkelerinin somut bir yansıması olduğunu belirterek, 'Mayıs ayında üretime geçecek olan GES projemizle, enerji maliyetlerimizde ciddi bir tasarruf sağlarken, elde edilecek geliri yine eğitim ve araştırma faaliyetlerimize aktararak kamu yararını en üst seviyeye çıkaracağız. Paris İklim Anlaşması hedefleriyle tam uyumlu olan bu yatırım, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması yolunda attığımız stratejik bir adımdır. Gelecek nesillere karbon ayak izi silinmiş, doğayla barışık bir yerleşke bırakmak en büyük önceliğimizdir' diye konuştu.