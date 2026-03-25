2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya ile Beşiktaş Park'ta karşılaşacak A Milli Takım teknik direktör Vincenzo Montella ve Arda Güler düzenlenen basın toplantısında hedeflerini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe akşamı Romanya ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına, teknik direktör Vincenzo Montella, millî futbolcu Arda Güler ve TFF yöneticileri katıldı. Montella, takımıyla ilgili olarak 'Sadece bizim için değil, ülkemiz için de çok önemli bir maç. Uzun yıllardır kupaya hasretiz, bu hasreti sona erdirmek istiyoruz. Oyuncularımız her türlü baskıyı kaldırabilecek kapasitede ve yarın iyi bir sonuç almayı hedefliyoruz' dedi.

Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu'ya saygısını ifade eden Montella, 'Yanılmıyorsam en çok kupa kazanan teknik direktörler arasında üçüncü sırada. Kendisine büyük saygımız var. Yarın sahada ne yapmamız gerektiğini iyi bilen bir takım olacak. Tek maç olduğu için final tadında bir mücadele olacak' diye konuştu. Montella, iki yıldır takımla birlikte önemli başarılar elde ettiklerini de vurguladı: 'Avrupa Şampiyonası elemelerinde ilk defa birinci olarak katıldık, Uluslar Ligi A seviyesine yükseldik. Bu süreç sağlam bir temel oluşturdu. Bu temelin üzerine adım adım ilerlemeye devam edeceğiz.'

Genç yıldız Arda Güler ise Dünya Kupası hayalini dile getirerek, 'Romanya güçlü bir ekip. Hedefimiz halkımızı ve ülkemizi mutlu etmek. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gidebilmek. Bu gidişatımızı sürdürürsek, daha güçlü bir futbol ülkesi oluruz.' dedi.

Arda Güler, kişisel form durumu ve Real Madrid'deki performansının milli takıma katkısından da söz etti. Genç yıldız, 'İyiye giden bir grafiğim var. Real Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, buradaki performansıma katkı sağlıyor. Takım olarak birlikte oynadığımız sürece her takımı yenebiliriz.' diye konuştu.

Montella ve Arda, yarınki Romanya maçının Türkiye'nin Dünya Kupası hasretine son vermek için kritik bir fırsat olduğunu vurguladı ve taraftarlardan destek beklediklerini belirtti.