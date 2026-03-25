Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Aras Kargo ile oynayacağı play-off maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, 'Güçlü bir takımız. İyi işler yaptık diye düşünüyorum. Bursalılara güzel maçlar izlettirdik. Hedefimiz Avrupa' dedi.

BURSA (İGFA) - Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 6'ncı olarak tamamlayan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, play-off maçlarına hazırlanıyor.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda yapılan antrenman öncesinde konuşan Başkan Muharrem Or, ligin kendileri için güzel geçtiğini ve iyi performans sergilediklerini söyledi. Bulundukları yerden memnun olduklarını dile getiren Or, 'Sezonun son 2-3 maçına play-off'u garantileyerek girdik. İlk maçımızı İzmir'de Aras Kargo ile oynayacağız. Güçlü bir takımız. Yönetim Kurulu ve branş sorumlusu arkadaşlarımla beraber iyi işler yaptık diye düşünüyorum. Yıl içerisinde Bursalılara güzel maçlar izlettirdik. Tribünleri doldurmayı başardık. Hedefimiz Avrupa' dedi.

'HERKES GÖREVİNİ YAPTI'

Gerçekleştirilen tüm toplantılarda ekibe takım oyununun önemini vurguladığını dile getiren Or, 'Bu bir spor. Yenmek de var, yenilmek de, kazanmak da var, kaybetmek de. Ama her şeyden önce güzel, centilmence ve sportmenliğe uygun bir şekilde oyunumuzu oynadık. Bununla birlikte, takımımızda çok sivrilen bir oyuncumuz yok. Herkes kendi görevini en iyi şekilde yaptı ve maçı kazanmaya oynadık. Çoğu maçta da biz hedefimize ulaştık. O nedenle de zaten buradayız' diye konuştu.

Belediye takımı olarak Sultanlar Ligi'nde 2 takımın bu yıl alt lige düşmesiyle tek kaldıklarını ifade eden Or, 'Gelecek takımların içinde bir belediye takımı olur mu bilmiyorum ama gerçekten ekonomik olarak bizleri zorlayan bir sistem var. Bursa markalarının, bizlere bu takımı yaşatması için, sürdürebilmemiz için destek olması gerekiyor. Bursa sanayisinin bizi desteklemesi lazım. Çünkü biz şu an Bursa'da tek kadın takımıyız' dedi.

Muharrem Or, Bursalı sporseverlerin takıma sahip çıkmalarını ve kendilerini yalnız bırakmamalarını da istedi.

'SEYİRCİLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Gökhan Durmaz da 'Normal sezonu 6'ncı sırada bitirdik. Şimdi 5-8 sıralamaları için play-off'larımız var. İlk maçımızı pazar günü İzmir'de Aras Kargo ile oynayacağız. Sonrasında ikinci maçımızı 12 Nisan'da burada kendi evimizde yapacağız. Tüm seyircilerimizi bekliyoruz. Buraya kadar gelmişken Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bunun anahtarı Aras Kargo maçı. İnşallah bugüne kadar sergilediğimiz başarının aynısını yine gerçekleştireceğiz' dedi.

'GÜZEL BİR SEZON GEÇİRDİK'

Takım kaptanı Buse Ünal Pehlivan ise güzel bir sezon geçirdiklerini söyledi. Takım içinde iyi bir enerji olduğunu dile getiren Pehlivan, 'Hedefimiz doğrultusunda sezonu bitirmek istiyoruz. Umarım çalışmalarımızın karşılığını alırız' dedi.

Takım antrenmanında oyuncu Breana Edwards'ın doğum günü de kutlandı.