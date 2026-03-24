Konya'da Karatay Belediyespor, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde önemli bir aşamayı geride bırakarak Play-Off heyecanına adım atıyor.

KONYA (İGFA) - Lig maratonunda 10 galibiyet ve 28 puanla grubunu ilk 6 içerisinde tamamlayan yeşil-siyahlı Karatay Belediyespor, bu performansıyla Play-Off bileti aldı.

İlk turda rakip ise B Grubu'nun öne çıkan ekiplerinden Kütahya Belediyespor olacak. Karatay ekibi, sahasında oynayacağı ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak deplasmandaki rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

Play-Off serisinin ilk mücadelesi 25 Mart Çarşamba günü saat 19.00'da Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak. Basketbol severler bu önemli karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu'nun Youtube kanalı üzerinden canlı takip edebilecek.

Serinin ikinci karşılaşması ise 28 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de Dumlupınar Spor Salonu'nda Kütahya'da oynanacak. Karatay temsilcisi bu turu geçmesi halinde çeyrek final yolunda Kerassuspor ile karşı karşıya gelecek. Sezon boyunca sahada gösterdiği mücadeleyle takdir toplayan Karatay Belediyespor, bu kritik virajda da en büyük gücünü tribünlerden almayı hedefliyor.