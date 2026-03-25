Edirne'de Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, sağlık çalışanlarının motivasyonunu artırmak ve sporu teşvik etmek amacıyla düzenlenen turnuvada Edirne şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla gerçekleştirilen organizasyonda, Keşan ekibi rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesine çıktı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen '14 Mart Dünya Tıp Bayramı Masa Tenisi Turnuvası'nda Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü takımı Edirne il birincisi oldu. Sağlık çalışanlarından oluşan ekip, sergiledikleri üstün performansla kupayı Keşan'a getirdi.

14 Mart Dünya Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında, sağlık çalışanlarının fiziksel aktiviteye katılımını teşvik etmek ve sporun sürdürülebilir bir alışkanlık haline gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen masa tenisi turnuvası sona erdi.

Edirne genelinde yapılan müsabakalarda Keşan'ı temsil eden sağlık ordusu, masada sergilediği çeviklik ve stratejiyle şampiyonluğa uzandı.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü'nü temsilen turnuvaya katılan; Sağlık Memuru Erol Gegeoğlu, Çevre Sağlığı Teknisyeni Şanser Erener, Biyolog Müjdat Özgür'den oluşan takım, Edirne'deki turnuva boyunca rakiplerine set vermeyerek turnuvayı 1. olarak tamamladı.

DR. HAKAN ÇETİN'DEN TEBRİK

Keşan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Çetin, şampiyonluk kupasıyla dönen personeli makamında kabul ederek tebriklerini iletti. Dr. Çetin, sağlık çalışanlarının sadece poliklinik ve sahada değil, spor alanında da bu denli başarılı olmalarından gurur duyduklarını belirterek; 'Arkadaşlarımız hem mesleklerini hem de kurumumuzu en iyi şekilde temsil ettiler. Sağlıklı bir toplum için önce bizlerin sporla iç içe olması gerekiyor' ifadelerini kullandı.