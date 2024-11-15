Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı hazırlık maçında galip gelmesine rağmen, trübünlerden Yönetim İstifa sloganları atıldı. Maçın ardından stadyum dışında da taraftarlar istifa tezahüratlarını sürdürdü.

Liglere verilen milli arada Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Zenit'i konuk etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde oynanan karşılaşmalarda fazla şans bulamayan 5 isme Zenit karşısında 11'de görev verdi.

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Cenk Tosun, karşılaşmaya 11'de başladı.

Fenerbahçe mücadeleyi Cenk Tosun ve Levent Mercan'ın golleriyle 2-1 kazandı. Zenit'te Erokhin ağları havalandırdı.

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Fenerbahçe ve Zenit arasında oynanan hazırlık maçının 90. dakikasında tribünlerden istifa sesleri yükseldi.

Birçok tribünde "Yönetim İstifa" tezahüratları yapıldı.

Maçın ardından stadyumu boşaltan taraftarlar stadyum önünden istifa tezahüratlarına devam etti.