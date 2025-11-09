'Toprakta tarih, sofrada tat, sokakta neşe' sloganıyla bu yıl 4.'sü düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci günü, Fatma Turgut konseriyle taçlandı.

MERSİN (İGFA) - Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce yurttaş, sevilen sanatçının şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Konserin öncesinde MC Halil Bal'ın DJ performansı ile başlayan eğlenceli anlar ışık gösterileri ile devam etti.

Katılımcıların coşkusu Fatma Turgut'un sahne almasıyla doruğa ulaştı. Tüm gün devam eden etkinlikler ile festivalin tadını çıkaran yurttaşların keyifli anları Turgut'un 'İkimizden Biri', 'Güzel Bir Son', 'Yalnızlık Senfonisi', Antidepresan Gülümsemesi', 'Pembe Mezarlık' gibi en sevilen şarkılarıyla şarkıları ile sürdü.Özdülger: 'Bu güzel enerji sayesinde harika bir gece yaşıyoruz'

Konserine keyifli festival günleri ve güzel bir konser dilekleriyle başlayan sanatçı, yurttaşları yer yer duygusal parçalarıyla etkilerken, hareketli şarkılar ile ise coşkuyu tırmandırdı. Konsere katılan binlerce Tarsusluya seslenen Turgut, 'Çok mutluyum. Tarsus'a ilk defa geliyorum ve çok heyecanlıyım. Kalabalık tek kelimeyle mükemmel' sözleriyle duygularını paylaştı.

Konserde sevilen sanatçıya çiçek takdim eden ve alanı dolduran binlerce Tarsusluya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileten Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, 'Tarsusumuza ve muhteşem Tarsus Festivalimize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gençler ve kendini genç hisseden sevgili Tarsuslular bu güzel enerjiniz sayesinde harika bir gece yaşıyoruz. İyi ki varsınız' dedi.