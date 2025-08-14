Türkiye’nin köklü markalarından Mısırlı Underwear and Socks ile Türk futbolunun tarihi kulüplerinden Fatih Karagümrük Spor Kulübü, 100 yıllık tarihleriyle yeni sezonda güçlerini sahada birleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin köklü üretici markalarından Mısırlı Underwear and Socks ve Türkiye’nin önemli spor kulüplerinden Karagümrükspor güçlerini birleştirdi. 100 yıllık iki markanın bir araya geldiği, TFF Riva Tesisleri’nde düzenlenen sponsorluk anlaşması imza törenine Mısırlı Underwear and Socks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı ile Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma katıldı. Toplantıda, iki markanın köklü geçmişlerinden aldığı güçle Türk sporuna katkı sağlama hedefi öne çıktı.

Mısırlı Underwear and Socks, 100 yıla yakın süredir kalite, zarafet ve sürdürülebilirliği temsil eden iç giyim koleksiyonlarıyla bilinçli ve stil sahibi bir kitleye hitap ediyor. Organik kumaşlar, geri dönüştürülmüş lifler ve zamansız tasarım anlayışıyla öne çıkan marka, bu sponsorlukla sporun dinamizmini marka hikâyesine dahil ediyor.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü ise 1926’dan bu yana Türk futbolunun önemli temsilcilerinden biri olarak, sahadaki mücadelesini köklü kültür ve taraftar sevgisiyle sürdürüyor. Kulüp, Mısırlı ile yapılan bu işbirliği sayesinde önemli yatırımları hayata geçirecek.

Mısırlı Underwear and Socks Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı, yaptığı açıklamada “Mısırlı olarak, dünyanın önde gelen markalarına üretim yapıyoruz. Türkiye’de 2 fabrikamız var, yakında Mısır fabrikamız devreye alınacak. Üreticiden perakende markasına geçiş yaptığımız bu dönemde bu sponsorluk bizim için çok değerli. İlk mağazamız eylül ayında Nişantaşı’nda açılacak, ekonomik şartlara rağmen mağazalaşma yatırımlarımız sürecek. İlk yılımızda hedefimiz 100 mağazaya ulaşmak. Bu doğrultuda marka bilinirliği oluşturmak, üretici gücümüzden gelen köklü mirasımızı sporun birleştirici gücüyle buluşturmak bizim için heyecan verici. Fatih Karagümrük Spor Kulübü ile olan bu işbirliğimizin, sadece yeşil sahalarda değil, sporun birleştirici gücüyle toplumda da pozitif etkiler yaratacağına inanıyoruz” dedi.

Fatih Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da, “Mısırlı gibi Türkiye’nin tarihine mal olmuş bir markayla aynı hedef doğrultusunda buluşmak bizim için çok değerli. Bu birlikteliğin camiamıza yeni başarılar getirmesini diliyoruz. Onların katkılarıyla önemli transferlere imza atacağız” diye bilgi verdi.