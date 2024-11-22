Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) çatısı altında Akdeniz ve Karadeniz'deki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerini düzenlemek üzere çalışan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu'nun (GFCM) Türkiye'ye 4. Kez “Tam Uyum Ödülü" verdiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajında GFCM'in 47. Oturumunu İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirildiğini belirterek, komisyon toplantılarında bağlayıcı kararlar alındığını dile getirdi.

Toplantıda, Akdeniz ve Karadeniz'deki balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinde sürdürülebilir yöntemleri benimseyerek koruyucu bir yaklaşım sergileyen Türkiye'nin 4. Kez “Tam Uyum Ödülü"ne layık görüldüğünü belirten Bakan Yumaklı, "Bu çerçevede, GFCM tarafından kabul edilen kararlar ulusal mevzuatımıza titizlikle aktarılmakta ve uygulama süreçleri eksiksiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz, ulusal düzenlemelerin uluslararası standartlara uyumu ve veri gönderimi konularında örnek bir performans sergilemektedir" ifadelerini kullandı.

4 yıl üst üste alınan ödül nedeniyle emeği geçenleri tebrik eden Bakan Yumaklı, Türkiye'nin, bölgesel iş birliği ve sürdürülebilir balıkçılık yönetimi konusundaki kararlılığı ile Akdeniz ve Karadeniz'in geleceği için önemli bir aktör olmaya devam edeceğini kaydetti.