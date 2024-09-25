Türkiye'de milyonlarca çalışan için büyük bir fırsat kapısı açıldı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte 48, 49, 50 ve 51 yaşında emeklilik onaylandı.BURSA (İGFA) - EYT’siz (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) erken emeklilik artık mümkün hale geldi. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası SGK girişi olan ve EYT düzenlemesinden faydalanamayan çalışanlar için yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte emeklilik yaşını erkene çekmek isteyen milyonlarca vatandaşın yüzü gülecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK İLE YENİ FIRSATLAR GELİYOR

Emeklilik hakkını kazanamayan birçok kişi için yeni kademeli emeklilik düzenlemesiyle fırsatlar artıyor. Sigorta giriş tarihine göre 1999-2008 yılları arasında SGK girişi olanlar için kademeli emeklilik sistemi getiriliyor. Bu sistem sayesinde milyonlarca kişi EYT’ye gerek kalmadan emekli olabilecek. Özellikle EYT'yi kaçıran ve prim gün sayısı eksik olan vatandaşlar için yeni yollar sunuluyor.

BAĞ-KURLULAR İÇİN PRİM İNDİRİMİ MÜJDESİ

Bağ-kurlular için hazırlanan yeni düzenleme, TBMM’de görüşülmeye devam ediyor. Şu anda bağ-kurluların emekli olabilmesi için 9.000 gün prim doldurmaları gerekirken, yeni düzenlemeyle bu sayı 7.200 güne çekiliyor. Bu sayede daha az prim ödeyerek emekli olma fırsatı doğuyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İLE ERKEN EMEKLİLİK

EYT’yi kaçıranlar için doğum ve askerlik borçlanması seçenekleri de devam ediyor. Kadınlar sigorta başlangıcından sonra doğum yapmaları halinde 3 çocuğa kadar toplamda 6 yıl prim kazanırken, erkekler ise askerlik süreleri boyunca prim borçlanması yaparak erken emeklilik fırsatından yararlanabiliyor.

1999 SONRASI SGK’LILARA KISMİ EMEKLİLİK

EYT’yi kaçıran 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar için de kısmi emeklilik imkanı geliyor. 4.500 prim gününü tamamlayan çalışanlar, kısmi emeklilik hakkını elde edebilecek. Bu düzenleme, özellikle eksik primi olan ve yaşı tamamlayan kişiler için büyük bir fırsat sunuyor.

“BİRÇOK KİŞİ ERKEN EMEKLİ OLMA FIRSATI YAKALAYACAK”

Sosyal Güvenlik Uzmanları ise yeni düzenlemeleri değerlendirirken bu düzenlemenin EYT kapsamına giremeyen milyonlarca çalışan için oldukça sevindirici bir adım olduğunu ifade ediyor. Kademeli emeklilik sistemi ile birçok kişinin erken emekli olma fırsatı yakalayacağını hatırlatan SGK uzmanları, özellikle prim gün sayısı indirimi ve kısmi emeklilik formüllerinin, çalışanların iş hayatlarını planlamalarında ciddi bir avantaj sağlayacağını belirtiyor. Ayrıca, doğum ve askerlik borçlanması gibi imkânlar sayesinde eksik prim günleri olan vatandaşlar için alternatif çözümler sunulduğuna da değinen uzmanlar, bu düzenlemelerin uzun vadede emeklilik sisteminde daha geniş bir kitleyi kapsayacak ve sosyal güvenlik alanında önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtiyor.