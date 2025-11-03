İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EXPO 2027'nin hazırlıkları için düzenlenen çalıştayda, İzmir'in 'Tek Sağlık' temasıyla tanıtılacağını açıkladı. Tugay, EXPO'nun İzmir'e kalıcı çevresel miras ve ekonomik değer katacağını vurguladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, EXPO 2027 İzmir'in hazırlık sürecine ilişkin düzenlenen 'Paydaş Çalıştayı'nın açılışını yaptı. Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, uzmanlar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri katıldı.

Başkan Tugay, EXPO 2027 İzmir'in tarihi boyunca farklı kültürlerin buluştuğu kenti, ilk kez bir Dünya Botanik EXPO'suna ev sahipliği yapacak şekilde dünyaya tanıtacağını vurgulayarak, '2027 yılında, 'Tek Sağlık' temasıyla dünyanın gözleri İnciraltı'nda olacak. Bu gurur hepimizin. Bu çalıştay, yalnızca bir hazırlık toplantısı değil; kentimizin doğayla uyumlu dönüşümünün ortak akıl buluşmasıdır. 'Tek Sağlık' anlayışı bize şunu öğretir: İnsanın sağlığı, doğanın sağlığıyla mümkündür' dedi.

KALICI ÇEVRESEL MİRAS VURGUSU

EXPO alanının sadece fuar süresince değil, sonrasında da İzmir'e hizmet edeceğini belirten Tugay, projede doğa temelli çözümlerin ön planda olacağını ifade ederek, 'Yağmur bahçeleri, ekolojik koridorlar, geçirimli yüzeyler, su ve karbon döngülerini güçlendiren mavi-yeşil altyapılar hayata geçirilecek. Döngüsel ekonomi ve yeniden kullanılabilir malzemelerle biyolojik çeşitlilik artırılacak. EXPO 2027 yalnızca güzel bir fuar değil; kalıcı bir çevresel miras projesi olacak.' diye konuştu.

Başkan Tugay, İzmir'in süs bitkileri üretiminde Türkiye lideri olduğunu hatırlatarak, EXPO 2027'nin üretim ve ekonomik değer oluşturacağını söyledi.

EXPO'nun ayrıca İzmir'de kültürel ve davranışsal bir dönüşüm yaratacağını belirten Tugay, gençlerin sürdürülebilirlik hareketinin öncüsü olacağını, mahallelerde çevre gönüllülüğünün artacağını ve doğa bilincinin günlük hayatın bir parçası hâline geleceğini ifade etti.