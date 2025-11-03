TBMM Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Adıyaman'a ziyaret ve programlar için geldi. Kurtulmuş, Adıyaman Havalimanı'nda Vali Dr. Osman Varol ve eşi tarafından karşılandı.

ADIYAMAN (İGFA) - Bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Adıyaman'a gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Adıyaman Havalimanı'nda Vali Dr. Osman Varol ve eşi Funda Varol tarafından karşılandı.

Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u huzur ve hoşgörü kenti Adıyaman'da ağırlamaktan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açıklamada, 'Sayın TBMM Başkanımızı ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor, gerçekleştireceği ziyaret ve programların Adıyaman için hayırlara vesile olmasını diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kurtulmuş'un kentte çeşitli temaslarda bulunacağı ve bir dizi programa katılacağı öğrenildi.