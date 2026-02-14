Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) 2026 yılında 2 bin 26 şirketle evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu desteği Türkiye'nin geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Bakanlık ile ASKON arasındaki işbirliği protokolünün imza töreninde konuşan Bakan Göktaş, derneğin kurulduğu günden beri yerli üretimi, istihdamı ve ihracatı büyütmeyi hedefleyen güçlü bir iş dünyası teşkilatı olduğunu kaydetti.

Göktaş, 'Bu yapı sadece farklı sektörleri değil, aynı zamanda ortak değerler etrafında sorumluluk üreten de bir platformdur. Hiç şüphesiz bu değerlerin en belirgini, aile kurumunu toplumun temeli olarak gören anlayıştır. Biz de Bakanlık olarak, ASKON ile aile politikalarımızı üretim, istihdam ve sosyal sorumluluk kapasitesiyle aynı hedefte buluşturan bir modeli hayata geçiriyoruz.' diye konuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın başta olmak üzere katkı sunan tüm şirketlere teşekkür eden Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi güçlü bir toplum olmanın yolunun sadece maddi imkanlardan değil, güçlü bir aile yapısına sahip olmaktan geçtiğini dile getirdi.

Aile politikalarını, yarının Türkiye'sini kuracak insan sermayesini ailede şekillendiren bir yaklaşımla sürdürdüklerine dikkati çeken Göktaş, fırsatları çoğaltan, dayanıklılığı kalıcı kılan, aile dostu bir ekosistem inşa etmeye gayret ettiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

'Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz '2025 Aile Yılı' aile kurumunu ve değerlerimizi koruyan politikalarımıza hız kazandırdığımız bir dönem oldu. Kamu, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla aynı hedef etrafında buluştuk. Dinamik nüfusunu koruyacak politikaları, kurumsal kapasitemizi güçlendirerek kalıcı hale getirdik. Toplumun tüm kesimlerine aile değerlerinin gücünü yeniden hatırlatan etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürüttük. Ulusalda 46 büyük marka ve yerelde 2 bin 43 firmayla ailelere ve gençlere doğrudan bütçelerine katkı sunan hizmetler başlattık. 190 belediyemizle 20 farklı kategoride destek paketleriyle gençlerimizin evlilik yolunda yanlarında olduk. 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda, bu ruhu aileyi ve dinamik nüfusu koruyan uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız.'

İmzaladıkları protokolün hedeflerinde iş dünyasında karşılık bulmasını sağlayan kıymetli bir adım olduğunun altını çizen Göktaş, 'ASKON'un 2026 yılında 2 bin 26 şirketle, evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği, ülkemizin geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüğümüzü ifade etmek istiyorum. İş insanlarımızın ortaya koyduğu bu irade, aynı zamanda aileyi güçlendiren politikalarımızın iş dünyasında karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu işbirliğinin aile dostu ekosistemi çalışma hayatının doğal bir parçası haline getirdiğini, gençlerin yuva kurma ve ailelerin çocuk sahibi olma kararını destek olan kalıcı bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye'nin halen Avrupa ülkeleri arasında nüfus olarak daha genç ve dinamik bir ülke olduğunu anlatan Göktaş, doğurganlık hızının hızlıca düştüğünü aktardı.

Bakan Göktaş, halen fırsat penceresini kaybetmediklerine dikkati çekerek, 'Dolayısıyla aslında bu sunduğunuz katkıyla beraber hem önümüzdeki yıllarda fırsat penceremizi tekrar yakalamamız, ülkemizin genç ve rekabetçi gücünü sağlamaya devam etmemiz açısından da çok kıymetli bir adım olarak görüyoruz.' dedi.

'Fırsat penceresini halen elimizde tutuyoruz'

Önümüzdeki yıllarda üretime katkı sağlamaya devam etmek için nüfusa ihtiyacın süreceğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

'Bu kapsamda gerçekten sunduğunuz bu destekleri hem ailelerimize hem de ülkemizin geleceğine sunduğunuz çok kıymetli bir yatırım olarak görüyoruz. Zira fırsat penceresini halen elimizde tutuyoruz. Yaş ortalamamız 34 fakat bunu da tutmaya, muhafaza etmeye devam edeceğiz. Tabii aynı zamanda nüfusumuz yaşlanıyor. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanıyor. Bu nedenle de dinamik nüfus yapımızı korumak adına, ailelerimizi güçlendirmek adına politikalarımızı hem devlet olarak hem sivil toplum olarak hem de iş dünyamızın, üniversitelerimizin iş birliğiyle sürdürmemiz çok çok elzem. Bunu tek taraflı yapmamız mümkün değil.'

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş ile Aydın arasında protokol imzalandı.

Törende, Bakan Göktaş'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresinin yanı sıra adına Gazze'deki aşevine bağış yapıldığına ilişkin belge takdim edildi