Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırarak ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde özellikle ürünlerin gramajı, fiyatları ve üretim yapılan alanların hijyen koşulları mercek altına alındı.

ANKARA (İGFA) - Ekiplerce, ekmek ve unlu mamullerin belirlenen standart ve gramajlarda üretilip üretilmediği titizlikle ölçülürken, satış fiyatları ile etiket bilgilerinin uyumu da kontrol edildi. Üretim alanları, tezgâh düzeni, personel hijyeni ve saklama koşulları detaylı şekilde incelenirken; kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuldu.

'Amacımız, vatandaşımızın sağlıklı alışveriş yapması'

Ramazan ayı boyunca denetimlerin kesintisiz devam edeceğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, 'Hemşehrilerimizin en çok tükettiği ürünlerin başında ekmek ve unlu mamuller geliyor. Bu nedenle ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi özellikle bu alanda yoğunlaştırdık. Gramaj eksikliği, fiyat uyumsuzluğu ve hijyen kurallarına aykırılığa kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Amacımız ceza yazmak değil vatandaşımızın sağlıklı, güvenilir ve standartlara uygun ürünlere ulaşmasını sağlamaktır. Zabıta ekiplerimiz ramazan boyunca da sahada olmaya devam edecek.' dedi.