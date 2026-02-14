Antalyalı 12. sınıf ve mezun öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi'nde (ATABEM) ücretsiz olarak verilen kurslarla hazırlanıyor. 2025-2026 eğitim öğretim sezonu ortasına gelinirken, kurs merkezlerinde çalışmalar yoğun bir tempoyla devam ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ATABEM, gençlere sunduğu ücretsiz ve nitelikli eğitim hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere yönelik hizmet veren ATABEM'lerde dersler başarılı şekilde ilerliyor. 12. sınıf ve mezun öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için hizmet veren ATABEM, sağladığı ücretsiz ve nitelikli ders imkanlarıyla Antalyalı öğrencilerin yüzlerini güldürüyor.

DERS VE PSİKOLOJİK DESTEK BİRARADA

ATABEM kurs merkezlerinde Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya dersleri, alanında uzman eğitmenler tarafından yıl boyunca ücretsiz olarak veriliyor. Öğrencilerin sınav sürecine yalnızca akademik değil, psikolojik olarak da hazırlanabilmesi amacıyla rehberlik ve psikolojik danışmanlık desteği sunuluyor. Ayrıca, etüt çalışmaları ve deneme sınavlarıyla öğrencilerin bilgi düzeyleri pekiştiriliyor.

SINAV SONRASI TERCİH DESTEĞİ DE VERİLİYOR

Üniversite sınavına ATABEM'de aldıkları eğitimle hazırlanan öğrenciler, tercih döneminde de merkezlerden destek almaya devam ediyor. Tercih danışmanlığı hizmetiyle adayların puanları ve yetenekleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümlere yönlendirilmeleri sağlanıyor. Gençlere sağlanan bu destekle birlikte, geçtiğimiz yıllarda gelen üniversite başarı oranlarıysa, ATABEM'in farkını ortaya koyuyor.

'HEDEFLERİME KAVUŞACAĞIMA İNANIYORUM'

ATABEM'de üniversite sınavına hazırlanan 19 yaşındaki Samet Tuygun, 'Haftada 4 gün buraya geliyorum. Derslerin tekrarı için çok faydalı oluyor. Öğretmenlerimiz çok ilgililer, dersler güzel geçiyor. Burada ders anlatımları oluyor, soru çözümü yapıyoruz. Ben öğretmen olmayı istiyorum. Burada yaptığımız çalışmaların beni hedeflerime götüreceğine inanıyorum. Bu kursun ücretsiz olması bizim için çok avantajlı. Hocalarımız çok cana yakın, bize çok moral veriyorlar ve bize çok iyi hissettiriyorlar. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bu hizmeti sağladıkları için çok teşekkür ederim' dedi.

ÜCRETSİZ OLMASI ÖNEMLİ ETKEN

Üniversite sınavına hazırlanan Merve Nisa Kızıl ise 'Ücretsiz olması benim için önemli bir etken oldu. Ben çok sınav stresi yaşayan biriyim. Burada psikolojik destek verildiğini gördüm. Sınav stresini yenmemde bu destek çok yardımcı oldu. Öğretmenlerimiz bizimle çok ilgileniyorlar. Bizim başarılı olmamızı bizden daha çok istiyorlar bile diyebilirim. Sınavdan sonraki tercih döneminde de buradan destek alacak olmanın güvenini yaşıyorum' şeklinde konuştu.

BİREBİR DESTEK

ATABEM'de Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Selen Özen de şunları söyledi: 'Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde derslerden gayet memnun olduklarından bahsediyorlar. Onların başarısına katkı sağlamak bizim için çok önemli. Düzenli olarak birebir şekilde ilgilenmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz dönemde mezun öğrencilerimiz, ülkedeki önemli birçok üniversiteyi kazanma başarısı sağladı.